親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
管中閔案深度看
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
升學情報站
新知學習
國家考試
升大學甄選攻略

獨／管中閔重話：執政者貪得無厭 這就是台灣價值？

2018-04-30 02:16聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部日前宣布駁回台灣大學校長遴選結果，「拔掉」當選人管中閔。管中閔接受專訪時表示，執政者一時得意，拿掉台大校長的位子。未來台大幾年沒校長，誰在乎？台灣高教未來沒有競爭力，他們又曾在乎？管中閔重話指執政者貪得無厭的掠奪，包括對台大校長位置的覬覦，「這就是台灣價值嗎？」

「這段時間，執政者只是不停搶奪國家資源、職位分配，具有任何公共性嗎？」管中閔表示，4月27日當天，政治力量赤裸裸涉入台大，高教發生寒蟬效應，威嚇其他人不敢站出來。

管中閔說，「大學自治，台大這一關破掉了」，所有高校以後永無寧日，台灣自豪的民主價值的軀殼都不在了，「連骨骸、精神全部都被抽走了。」

管中閔表示，今天看到台大校園的黃絲帶和白布條，「代表還有一群人對台灣沒有失去信心、沒有放棄希望」，相信台灣的社會公義不會被少部分人操縱而摧毀。現在的努力是為了台大，為了台灣高教自治，維繫台灣民主體系，「這不只是台大校長的事情而已。」

管中閔指出，他希望傳遞一個訊息，希望沉默大眾站出來。二戰之前法西斯也是民主制度，一步步奪權，部分原因是因為一大群人包容、噤聲不語，導致德國走向萬劫不復，「台灣政府正充分展現法西斯本質。」

針對總統蔡英文說「尊重教育部的專業判斷」，管中閔回，「教育部在這件事情上的判斷一點都不專業。」

被問及，若之後當上校長，會不會擔心反對的聲音更嚴重？管中閔說，這是一個假設性問題，但如果這項假設發生了，「表示公義又回來了，我相信教育部會走回正軌。」

真性情的管中閔還說，他每次看到報紙上寫「管案」，「就一肚子火」，這是教育部製造的「案子」，而且他當選台大校長，本來應該是一個勵志成功的故事，「考不上台大的人，當了台大校長。」

是否會參選台北市長？管中閔說，當前的當務之急，就是台大的自治，和台灣的高教自治已經受到威脅，甚至實質被剝奪，他根本沒想過選舉，也沒有跟這些人有政治上的聯繫，「我不會考慮。」

管中閔昨天接受少數媒體採訪時表示，重話指執政者貪得無厭的掠奪，包括對台大校長位置...
管中閔昨天接受少數媒體採訪時表示，重話指執政者貪得無厭的掠奪，包括對台大校長位置的覬覦，「這就是台灣價值嗎？」記者胡經周／攝影
分享

台大管中閔教育部

相關新聞

管中閔：不再被遴選 不選北市長

2018-04-29 23:50

獨／管爺哽咽：92歲老母抓著我掉淚 叫我別當校長了

2018-04-30 02:13

清大站出來 挺台大黃絲帶運動

2018-04-29 23:38

管中閔批追殺 ：拿掉台大校長位子 是台灣價值嗎

2018-04-30 00:04

看問題／台大一旦破窗…不要「鳥籠大學自治」

2018-04-30 00:23

吳茂昆：學術沒真正民主 民粹選校長走偏了

2018-04-30 00:16

百日煎熬 管中閔哽咽：像房子崩塌了

2018-04-30 00:09

私校協進會：大學自治最黑暗時刻

2018-04-30 00:04

不再沉默! 大學發起全民連署 籲教育部退出政治干預

2018-04-29 23:57

曾贊同國民黨力量退出校園… 張善政：當年被騙了嗎？

2018-04-29 23:56

獨／直指總統 管中閔：綠營台大畢業生為何噤聲不語？

2018-04-29 21:44

「拔管」案 陳水扁：台大雙重標準

2018-04-29 19:41

我自一口真氣足？ 鈕則勳：賴清德練的是「蛤蟆功」

2018-04-29 18:54

台大校長遴選 學者：大學自治不能無限上綱

2018-04-29 18:40

獨／管中閔：重啟遴選代表接受裁判 「你還要選嗎？」

2018-04-29 16:12

校長遴選學問大 陳弱水的老師揭運作內幕

2018-04-29 14:49

管中閔暫任校長？法界：可聲請假處分

2018-04-29 13:26

吳茂昆：民粹選校長 造成今日紛擾

2018-04-29 13:23

徐泓：台灣史學界 鐮刀派只是吃香喝辣

2018-04-29 13:21

知情人士爆：楊泮池藏鏡人 拱陳弱水選台大校長

2018-04-29 13:19

吳茂昆疑失言 綠委鍾佳濱：學術和民主是兩回事

2018-04-29 12:36

影／吳茂昆：請問我有政治介入嗎?

2018-04-29 12:20

影／拔管後 教長再噴狂言「學術沒有民主」

2018-04-29 12:08

管中閔能否再選校長 綠委盼台大勿重蹈覆轍

2018-04-29 11:49

曾為陳弱水寫推薦信 徐泓籲學生別成「去中國化」棋子

2018-04-29 11:30

影／吳茂昆談卡管：學術沒有真正的民主

2018-04-29 11:11

「不能拖累副總統」府院高層爆遴選逼退台大前校長楊泮池

2018-04-29 09:54

讓管中閔暫任台大校長！法界建議出這招

2018-04-29 09:34

台大代理校長發聲：教育部對台大發展產生重大負面影響

2018-04-29 08:26

監院對管案調查 兩案均為新委員發動

2018-04-29 02:21

高層授意拔管？ 蔡總統：尊重教部決定

2018-04-29 00:17

吳茂昆：諮詢小組指管兼職違法 不能再選

2018-04-29 00:09

教部駁回台大校長案 立院30日邀吳茂昆列席報告

2018-04-29 00:06

管中閔迎戰「拔管」 研擬訴訟「贏回大學自治」

2018-04-28 23:45

大學校長籲勿干涉遴選 教部：同等關注公平與正當性

2018-04-28 21:12

教育部拔管 國立大學校長們終於說話了

2018-04-28 19:56

拔管指遴選違背規定 吳茂昆：台大有代理校長

2018-04-28 19:07

管中閔如何贏回大學自治？ 各方都建議走這條路

2018-04-28 16:59

授意拔管？蔡英文首度回應：尊重教育部決定吧！

2018-04-28 15:25
看更多

熱門文章

「不能拖累副總統」府院高層爆遴選逼退台大前校長楊泮池

2018-04-29 09:54

清華429宣言 龍應台：直面今天傳世未來的文獻

2018-04-29 16:17

台大代理校長發聲：教育部對台大發展產生重大負面影響

2018-04-29 08:26

校長遴選學問大 陳弱水的老師揭運作內幕

2018-04-29 14:49

新五四運動！抗議教部拔管 校園抗爭遍地開花

2018-04-29 09:28

影／吳茂昆談卡管：學術沒有真正的民主

2018-04-29 11:11

獨／管中閔：重啟遴選代表接受裁判 「你還要選嗎？」

2018-04-29 16:12

讓管中閔暫任台大校長！法界建議出這招

2018-04-29 09:34

教育部拔管 建築師怒了：與其拔管 不如廢教育部

2018-04-29 18:33

獨／直指總統 管中閔：綠營台大畢業生為何噤聲不語？

2018-04-29 21:44

教部拔管 黃碧端批可恥：北洋軍閥時代都不會如此

2018-04-29 08:53

爭大學自治 張善政：黨外理想踩在腳下 我被騙了嗎?

2018-04-29 09:14

影／吳茂昆：請問我有政治介入嗎?

2018-04-29 12:20

「拔管」案 陳水扁：台大雙重標準

2018-04-29 19:41

曾為陳弱水寫推薦信 徐泓籲學生別成「去中國化」棋子

2018-04-29 11:30

吳茂昆疑失言 綠委鍾佳濱：學術和民主是兩回事

2018-04-29 12:36

陳弱水澄清：沒有任何人操盤或幕後規畫遴選

2018-04-29 17:43

台大校長遴選 學者：大學自治不能無限上綱

2018-04-29 18:40

知情人士爆：楊泮池藏鏡人 拱陳弱水選台大校長

2018-04-29 13:19

私立大學院校協進會發聲明：這是大學自治最黑暗的時刻

2018-04-29 13:33

清大黃絲帶運動 要求撤換教育部長立即修改大學法

2018-04-29 16:02

【即時短評】管案像照妖鏡 多少亂世鼠輩現形

2018-04-29 19:33

吳茂昆：民粹選校長 造成今日紛擾

2018-04-29 13:23

管中閔再轟教育部 學生現場力挺

2018-04-29 17:28

不再沉默! 大學發起全民連署 籲教育部退出政治干預

2018-04-29 23:57

影／拔管惹怒藍營 鍾小平堵吳茂昆嗆：走狗！

2018-04-29 11:50

教部拔管 學者：台大若重啟遴選 恐如認錯

2018-04-29 08:51

徐泓：台灣史學界 鐮刀派只是吃香喝辣

2018-04-29 13:21

管中閔暫任校長？法界：可聲請假處分

2018-04-29 13:26

我自一口真氣足？ 鈕則勳：賴清德練的是「蛤蟆功」

2018-04-29 18:54

對管爺感覺如何？ 柯Ｐ：至少沒有不喜歡

2018-04-29 10:57

江宜樺：蔡政府想毀的不只大學自治 也是台灣民主自由

2018-04-29 09:56

影／批教部雞蛋挑骨頭 管中閔：司法途徑是最後訴求

2018-04-29 17:18

紛擾多時亞太創意技術學院 董事長今宣布辭職

2018-04-29 11:50

台大校長遴選案引爭議 柯文哲：怪怪的

2018-04-29 11:49

台大新五四運動 學者：期許台大堅持獨立精神

2018-04-29 10:33

教部「拔管」 點燃新五四運動

2018-04-29 13:23

影／拔管後 教長再噴狂言「學術沒有民主」

2018-04-29 12:08

管中閔能否再選校長 綠委盼台大勿重蹈覆轍

2018-04-29 11:49

新五四運動 學者：不接受當政者作之君、作之師

2018-04-29 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top