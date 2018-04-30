獨／管中閔重話：執政者貪得無厭 這就是台灣價值？

2018-04-30 02:16 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部日前宣布駁回台灣大學校長遴選結果，「拔掉」當選人管中閔。管中閔接受專訪時表示，執政者一時得意，拿掉台大校長的位子。未來台大幾年沒校長，誰在乎？台灣高教未來沒有競爭力，他們又曾在乎？管中閔重話指執政者貪得無厭的掠奪，包括對台大校長位置的覬覦，「這就是台灣價值嗎？」

「這段時間，執政者只是不停搶奪國家資源、職位分配，具有任何公共性嗎？」管中閔表示，4月27日當天，政治力量赤裸裸涉入台大，高教發生寒蟬效應，威嚇其他人不敢站出來。

管中閔說，「大學自治，台大這一關破掉了」，所有高校以後永無寧日，台灣自豪的民主價值的軀殼都不在了，「連骨骸、精神全部都被抽走了。」

管中閔表示，今天看到台大校園的黃絲帶和白布條，「代表還有一群人對台灣沒有失去信心、沒有放棄希望」，相信台灣的社會公義不會被少部分人操縱而摧毀。現在的努力是為了台大，為了台灣高教自治，維繫台灣民主體系，「這不只是台大校長的事情而已。」

管中閔指出，他希望傳遞一個訊息，希望沉默大眾站出來。二戰之前法西斯也是民主制度，一步步奪權，部分原因是因為一大群人包容、噤聲不語，導致德國走向萬劫不復，「台灣政府正充分展現法西斯本質。」

針對總統蔡英文說「尊重教育部的專業判斷」，管中閔回，「教育部在這件事情上的判斷一點都不專業。」

被問及，若之後當上校長，會不會擔心反對的聲音更嚴重？管中閔說，這是一個假設性問題，但如果這項假設發生了，「表示公義又回來了，我相信教育部會走回正軌。」

真性情的管中閔還說，他每次看到報紙上寫「管案」，「就一肚子火」，這是教育部製造的「案子」，而且他當選台大校長，本來應該是一個勵志成功的故事，「考不上台大的人，當了台大校長。」