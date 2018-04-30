獨／管爺哽咽：92歲老母抓著我掉淚 叫我別當校長了

2018-04-30 02:13 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



「我就像走在斷橋上，眼前一片漆黑，不知道眼前等著自己的是什麼。」中研院院士管中閔昨天與少數媒體茶敘。談到這段日子的心路歷程，他說，社會正義、大學自治被摧毀、剝奪，「突然之間，就像熟悉的房子，地板垮了、天花板崩塌了。」

教育部日前宣布駁回台灣大學校長遴選結果，要求台大重啟校長遴選，拔掉當選人管中閔。管中閔昨天回溯自己和台大的連結。

他說，他剛出生沒多久，就搬到台大宿舍，在新生南路上，因為他的母親終其一生都是台大教務處註冊組的基層職員。

「那是一個很匱乏的時代」，管中閔的媽媽，常帶他到辦公室，跟其他小朋友玩彈珠、玩尪仔標、玩泥巴，「台大之於我，宛如「生根在血肉之中的生命風景」。

「父母總相信我未來也能讀台大。」管中閔說，他年輕時有一段荒唐的歲月，父母對他失望，也考不上台大。直到今年1月5日遴選結果出來，「腦袋第一個想到的就是邀請高齡98、92歲的父母親出席他的就職典禮。」

管中閔說，我父親很高興說要出席，生性膽小的母親第一反應是想到會有太多大人物在場，她不敢去。

「但是當時，我壓根沒想到，最終我們不會有這場就職典禮。」

管中閔哽咽地說，這段時間，「我母親只會抓著我掉眼淚，問我可不可以不要當台大校長了？」可是他卻不知道怎麼跟老母親解釋。

談到過去這段日子是怎麼過的？管中閔說，這段時間是非常奇特的經驗，就像曾經熟悉的房子，地板是安全的，屋頂是牢固的，柱子是結實的，就好比信仰的大學自治和社會公義，這一切都是毫無疑問、理所當然。

然而，1月5日之後，一連串政治恐攻鋪天蓋地而來，別人有組織的、透過言論和特定媒體攻擊，甚至發動司法系統，「安適的房子突然一夜之間都不見了」。地板垮了、樑柱斷了、屋頂塌陷了，「我甚至不曉得自己身處何處。」

「有人曾問我，我害不害怕？但我內心充滿的不只是害怕。」管中閔說，面對這些無情攻擊，不只是害怕，而是對未來的未知，無法用文字或言語去形容感覺。

「當自己習慣、熟悉的房子崩塌之後，踩的地板垮掉、摸不到旁邊，不知道前面有什麼東西等著吞噬你，這就是我過去一百多天的感覺。」

管中閔說，「好長一段時間，我連入睡都困難」，不知道早上睡醒，會不會又要聽到、看到自己這輩子從來沒發生過的事情，或是出現某報頭版頭，說他犯了滔天大錯，「但說的都是我沒做過、沒聽過、沒想過的事情。」

管中閔表示，這陣子他碰到非常多人，從一開始對他微笑，後來直接拍他肩膀，有人叫他校長、管爺，有年輕的、有年長的，有台語腔，也有外省腔，都是叫他一定要為台灣堅持下去，因為某些社會價值和信賴消失了。