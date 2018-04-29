台大校長遴選遭駁 管中閔：將採司法途徑

2018-04-29 23:15 中央社 台北29日電



教育部27日駁回台大校長遴選結果，台大校長當選人管中閔今天表示，教育部此舉傷害的不只是台大，更是台灣的高教，他將採取司法途徑捍衛大學自治。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果。

管中閔今晚接受中央社訪問時表示，在教育部宣布結果前，他多少已預期到，因為過去這段時間有許多跡象，面對一路波折，雖然辛苦，他還是決定堅持下來，就是認為大學自治是台灣的核心價值，這麼多年來大家習以為常，他不覺得會被挑戰。

管中閔指出，現在社會持續在內耗，包括這次遴選，當大學自治面對挑戰時，他選擇站出來維護，他在過去這段時間得到很多人打氣，他相信這是因為社會需要一個正直、良善、公理的價值象徵。

管中閔表示，看到教育部不斷干預台大遴選會的決定，顯示大學自治的重要性被忽視，變成簡單政治化的議題，如果把大學的學術自由拿掉，傷害的不只是台大，更是台灣的高教，以後還有什麼資格告訴別人台灣最自豪的就是民主價值。

對於教育部駁回遴選結果，管中閔表示，他將會採取司法途徑，捍衛大學自治，具體做法和時間還需要再向專業的律師請教，有可能是行政訴訟，現在還不確定是否會走到釋憲這一步。

至於是否會再參加台大校長遴選，管中閔表示，這是個假設性問題，關鍵在於台大的態度，如果台大真的重啟遴選，就代表接受外部干預大學自主，「這樣再去參選，還有任何意義嗎？」