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我自一口真氣足？ 鈕則勳：賴清德練的是「蛤蟆功」

2018-04-29 18:54聯合報 記者林政忠╱即時報導

學者鈕則勳KUSO分析五位藍綠政壇高手的絕世武功。圖／取自鈕則勳粉專「行銷扭一下...
學者鈕則勳KUSO分析五位藍綠政壇高手的絕世武功。圖／取自鈕則勳粉專「行銷扭一下」
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學者鈕則勳KUSO分析五位藍綠政壇高手的絕世武功。圖／取自鈕則勳粉專「行銷扭一下...
學者鈕則勳KUSO分析五位藍綠政壇高手的絕世武功。圖／取自鈕則勳粉專「行銷扭一下」
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學者鈕則勳KUSO分析五位藍綠政壇高手的絕世武功。圖／取自鈕則勳粉專「行銷扭一下...
學者鈕則勳KUSO分析五位藍綠政壇高手的絕世武功。圖／取自鈕則勳粉專「行銷扭一下」
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台大準校長管中閔和行政院長賴清德日前隔空互槓「九陽真經」，文化大學廣告系主任鈕則勳直指，賴清德言論太膨風，賴其實不是練九陽真經，而是西毒歐陽鋒的「蛤蟆功」。

台大校長風波不斷，管中閔日前在臉書引用「倚天屠龍記」的九陽真經口訣回應：「他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江。」賴清德則引用九陽真經「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」回敬。

管中閔、賴清德兩大高手隔空過招，引發關注。鈕則勳昨天在粉專「行銷扭一下」，KUSO分析當代五位藍綠政壇高手的絕世武功。

對於賴清德多次自稱是「務實的台獨工作者」，鈕則勳說，賴接連被小英、大陸及輿論打臉後，又改稱「台灣已經是個主權獨立的國家，沒必要再宣布台獨」，既然如此，還要「工作個啥東西」？鈕進一步質疑，賴的說法是訴諸深綠選民，希望2020能將蔡英文總統取而代之。

鈕則勳說，蔡英文練的是「乾坤大挪移」，北調賴清德及陳菊擔任閣揆及總統府秘書長，最後幫行政院前院長蘇貞昌清除路障、請其出征新北；她又風塵僕僕造訪非洲友邦史瓦濟蘭，接連的人事安排及出訪，目的是重拾政治能量及號召勤王。

至於陳菊，鈕認為武林至尊寶典「葵花寶典」才能與花媽匹配；不僅蔡英文要求她到身邊幫忙，連蘇貞昌也要拜託她擔任競選總部主委。

跟民進黨若即若離的台北市長柯文哲，鈕則勳說，柯練的是「吸星大法」，柯P雖然在政壇上屢遭藍綠陣營圍攻，卻把所有人的攻擊能量通通吸收，變得更強大，就像笑傲江湖中的任我行。

對於最大在野黨主席吳敦義，坊間傳聞是國民黨「無」主席。鈕則勳說，吳敦義就像練了龜息大法「敵不動、我不動；敵欲動、我也不動」；不論坊間各種質疑，吳都沒有任何相應動作，似乎以為不變應萬變就能在選戰中獲勝。

賴清德蔡英文管中閔

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