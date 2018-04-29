影／吳茂昆：請問我有政治介入嗎?

2018-04-29 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部27日駁回台大校長遴選委員會選出中研院院士管中閔的決議，引發「拔管」爭議。教育部長吳茂昆今天出席在華山文創園區舉辦的教育部新南向教育展開幕，針對媒體提問，「遴選就是要民主對不對？」吳茂昆回「學術沒有真正的民主」，引發爭議。隨後，吳茂昆解釋，難道楊振寧在物理界的成就，「可以用投票投出來的嗎？」

至於被外界指政治力介入台大校長遴選，吳茂昆說，總統、黨團到現在都還沒跟他談過話，他也還沒見過總統，賴清德院長打電話給他，也從沒講過台大遴選校長的問題，「請問我有政治介入嗎？」

「楊振寧的學術地位，我怎麼跟他比？」吳茂昆指出，楊振寧在物理界的地位，「我怎麼可以投票說，我比他好或他比我好，這不是民主」，而是尊重學術很重要的概念。他說，學術界的很多事情，包括升等，都不能用投票的方式。選一個校長，也不能用投票。

吳茂昆指出，「台灣的校長遴選做法應該好好檢討」。全世界大學遴選校長，他自己也被推薦過，從來沒有把名字先列出來再去選。他舉例，如果現在要找台積電董事長當台大校長，他的名字願意曝光嗎？正確的做法是，「確定要當選了，才能曝光。」這觀念要很清楚。

教育部長吳茂昆今天出席在華山文創園區舉辦的教育部新南向教育展開幕。記者馮靖惠/攝影 分享 facebook

吳茂昆回頭談台大校長遴選，台大如果真的要找一個台灣最合適的人帶領台大，可是這個人如果已經有一個很好的位子，怎麼可以把他名字曝光？那他也就絕對不會來選校長。「用民粹的方法選校長，是走偏了」，也才造成大學校長遴選的紛紛擾擾。

另外，吳茂昆提到，包括吳誠文、王汎森等台大校長候選人都表態不會再參加遴選，吳茂昆認為這就顯示這個遴選是有問題的。媒體之後追問，吳誠文的聲明是指因為政治力介入所以不參選，吳茂昆則反問，「請問是誰政治介入？是教育部嗎？」

吳茂昆表示，教育部是針對台大校長遴選過程提出問題，完全沒有提到管中閔大陸兼職的問題，「那是另一個問題」，跟遴選一點關係都沒有，「我請教大家我有政治介入嗎？」

吳茂昆說，「我明白講，總統、黨團到現在都還沒跟我談過話，我還沒見過總統，賴清德院長給我打電話，也從沒講過台大遴選校長的問題。」