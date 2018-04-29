台大代理校長發聲：教育部對台大發展產生重大負面影響

2018-04-29 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部前晚宣布駁回台灣大學校長遴選結果，要求台大重啟校長遴選，台大代理校長郭大維在教育部「拔管」後首度發聲。郭大維表示，目前高教發展對頂尖大學極其不利，在現在的台大校長遴選困境上，教育部作為已對台大發展產生重大負面影響，氣氛又已造成台大募款更困難。

郭大維受訪時表示，台大遴選委員會是經由校內程序嚴謹推選出，也經過校務會議通過，教育部派任委員也是一時之選。在合乎規定下選出之校長當選人，校方當然應該全力支持。因此，台大將於教育部公文正式送達後依法因應。因為這是多年來全台灣不分黨派前輩努力爭取而來，台大必須維護大學自治精神。

郭大維指出，目前高教發展對頂尖大學極其不利，台大等頂大在高教深耕經費爭取中面臨挫敗，經費短拙之下已經讓包含台大的頂大學生教學面臨嚴峻考驗，年金改革又重創高等教育留才與徵才，台大退休教授月退俸常已難以比擬高中小老師。在現在的台大校長遴選困境上，教育部的作為已對於台灣大學發展產生重大負面影響，氣氛又已造成台大募款更加困難。

郭大維說，如果政府及社會不再尊重大學，更別說是進行獵巫。請問聘得到好教授嗎？ 請問有好的候選人願意選大學校長嗎？高等教育辦得好嗎？ 好學生願意留在台灣念書嗎？學生是尋求好的學習環境，有國外學生因為便宜來台灣念書嗎？ 答案昭然若揭。