教部駁回台大校長案 立院30日邀吳茂昆列席報告

2018-04-29 00:06 中央社 台北28日電



教育部長吳茂昆。 中央社 分享 facebook

針對教育部駁回管中閔當選台大校長的遴選結果，立法院司法及法制委員會30日增列議程，邀教育部長吳茂昆列席，專題報告「行政程序法與國立大學校長遴選規範之適用關係」。

教育部昨天晚間召開記者會，以台大校長遴選委員及被推薦人有重大利益未迴避的適法疑慮，駁回遴選結果，並要求重回候選人推薦資格初審階段。讓延宕超過100天的台大校長遴選案又回到起點。

司法及法制委員會30日原訂審查公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案，因台大校長遴選案爭議，司法及法制委員會召委、國民黨立委吳志揚決定增列議程，邀請法務部長邱太三、教育部長吳茂昆列席，專題報告「行政程序法與國立大學校長遴選規範之適用關係」。

吳志揚晚間向中央社記者表示，這件事大家都很關心，牽扯到基本行政程序問題，剛好那天議程是要討論教師退休撫卹問題，教育部長吳茂昆本來就應該列席，就順便來說明；目前吳茂昆也沒向司委會請假。

吳志揚說，這本來是教育及文化委員會的事，但因為牽扯到行政程序，教育部指台大校長遴選委員會違反行政程序，為了搞清楚行政程序法適用性，當天也有邀請主管行政程序法的邱太三列席，說明法律適用情形。