大學校長籲勿干涉遴選 教部：同等關注公平與正當性

2018-04-28 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



管中閔。本報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook 教育部昨晚宣布「拔管」，駁回台大準校長管中閔的聘任案；要求台大校長遴選委員會重啟遴選，將遴選程序退回資格審議階段。對此，國立大學校院協會晚間發表聲明，認為基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果。目前「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」如有未盡之處，應與時俱進予以修訂，但現行制度仍應受到尊重。

教育部晚間回應，表示對對聲明予以尊重，但校長遴選過程的公平與正當性，在校長遴選過程中亦要被同等關注。

國立大學校院協會提出兩點聲明：

一、大學是社會公共財，有其獨立性，需要與當前社會和政治保持適當分野。國立大學校長遴選委員會，由各大學獨立推選五分之四的委員，並與政府代表共同組成，來自大學外部的委員比例超過校內委員，顯示委員會並非屬於學校。遴選委員會係獲得大學完全授權的社會公器進行校長遴選。遴選委員會決定人選後，依大學法送至主管機關聘任，完成遴選程序。 二、基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果。依大法官解釋，大學自治屬於憲法第十一條講學自由之保障範圍。此外，大法官釋字 380 號解釋文明示：「 國家對於大學自治之監督，應於法律規定範圍內為之，並須符合憲法第二十三條規定之法律保留原則。」釋字 450 號解釋文：「國家對大學之監督除應以法律明定外，其訂定亦應符合大學自治之原則。」 目前「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」如有未盡之處，應與時俱進予以修訂，但現行制度仍應受到尊重。

教育部也以兩點回應: