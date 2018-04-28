拔管指遴選違背規定 吳茂昆：台大有代理校長

2018-04-28 19:07 中央社 桃園28日電



教育部長吳茂昆（左2）28日到桃園中央大學出席107年全國大專校院運動會開幕典禮，並在央大校長周景揚（左）陪同下參訪電競賽事會場。 中央社 分享 facebook

教育部長吳茂昆今天出席全大運開幕儀式，針對教育部駁回管中閔當選台大校長的遴選結果，他表示相關作業已違背遴選辦法規定，至於管中閔是否能繼續參選，則是由遴選委員會審議候選人資格。

教育部昨天晚間召開記者會，以台大校長遴選委員及被推薦人有重大利益未迴避的適法疑慮，駁回遴選結果，並要求重回候選人推薦資格初審階段。讓延宕超過100天的台大校長遴選案又回到起點。

吳茂昆今天下午抵達全大運媒體中心受訪表示，遴選委員會最重要的功能就是檢視候選人的資格，教育部發現這次的候選人資格檢視作業有瑕疵，造成候選人陷入不公平、不公正的競爭，與大學基本規範原則相違背。

吳茂昆說，遴選辦法中明確規定，候選人在過程中如有不妥適處應主動提出，但相關候選人未提出說明，也未把機會讓給其他候選人，已違背遴選辦法規定，再加上的確有適法性問題，教育部才會退回遴委會重新檢視。

對於管中閔能否繼續參選，吳茂昆表示，教育部希望由台大校長遴選委員會去審議候選人資格，教育部已提供法務單位的資訊建議，遴委會如何去確認這些事項、確認候選人資格，在此架構下再去經過兩階段遴選出爐的人選，教育部沒有道理不接受。

吳茂昆也指出，台灣大學目前是有代理校長的，並非沒有校長，代理校長也有百分之百的權責可以處理事務，教育部也會尊重支持。