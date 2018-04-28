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教育部拔管 馬英九痛斥離譜：台灣還是法治文明社會？

台大校長遴選重來 多位候選人不想再選

2018-04-28 14:31中央社 台北28日電

教育部昨天駁回管中閔當選台大校長的遴選結果，要求回到推薦資格初審階段，重新進行遴選會資格投票、校務會議推薦投票等程序，多位候選人表態不想再參與。

教育部次長林騰蛟昨天晚間宣布，台大校長遴選有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，無法接受並駁回此次遴選結果。

對於教育部的決定，台大校方今天發布聲明表達遺憾和強烈異議，但未說明是否會重啟遴選，只說後續處置將收到正式公文後「依法因應」。

對於是否願意重新參與遴選？候選人之一的中研院前副院長王汎森昨天回覆簡訊表示：「我不會再參選、不多說了。」另一位候選人、中研院現任副院長周美吟也透過簡訊回覆「此時不方便受訪，謝謝您」。

候選人、清華大學前副校長吳誠文今天受訪表示，對於教育部的決定，台大究竟要怎麼因應，甚至遴選會願不願意重選，現在都不是很明朗。他目前的心情是「蠻失望的」，高等教育有太多政治介入，不管是政府單位還是大學，都不該有這麼多政治因素。

吳誠文認為，大學校長遴選應該回歸教育正軌，如果各方人馬動不動要訴諸媒體，被推薦的候選人甚至要組競選團隊，都已不是純粹的校長遴選。如果還是這樣的狀況，他沒意願繼續參選。

候選人、台灣大學電機系教授吳瑞北今天受訪則說：「台大需要我，還是一本初衷。」如果有機會，他還是願意出來為台大服務，但主要還是要看遴選會和校務會議的意見。

台大校長候選人共有8人，包括管中閔、周美吟、王汎森、吳瑞北、吳誠文，以及台灣大學歷史系教授陳弱水、台大電資學院院長陳銘憲、台大行政副校長張慶瑞，後三者目前並未回應是否參選。（編輯：陳怡璇／劉政權）

台大教育部投票

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