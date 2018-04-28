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柯P談拔管：哪個白癡制定這白癡政策

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【重磅快評】拔管後台大怎麼走 抗綠營霸權的關鍵指標

2018-04-28 10:53聯合報 聯合報主筆室

教育部昨晚駁回管中閔台大校長聘任案，理由是「學術倫理及基本誠信未被彰顯、有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮」。綠營自執政以來，針對「是否自己人」的雙重標準已屢見不鮮，一路顢頇硬幹，又以這次管案最嚴重，顯然以國家機器惡力公然違法。

此次教育部指台大未解決管中閔擔任獨董與遴選委員的利益迴避問題，然而誠如台大聲明指出，台大在遴選校長過程中，本就依遴選委員會作業細則辦理，過程中也有教育部政次參與，甚至該細則原本有訂「或由本會委員主動提議……解除委員職務」規定，是教育部發函指示刪除。

然而，教育部竟以此「事後諸葛」理由，反指台大未做好利益迴避把關，如此要求校方遵守規章上根本不存在的規定，才是毫無法理，不符「程序正義」。

教育部的雙重標準，也在此案再度凸顯。同樣有獨董爭議的陽明大學校長郭旭崧案，教育部至今不處理，僅稱郭是在就任後才被發現擔任獨董，調查卻一拖近年未出爐；中研院長廖俊智擔任台大遴委，與兩位副院長候選人有上下從屬關係，教育部也稱無問題。

再者，根據大學法，教育部只能依台大遴選會選出人選聘仼之，並無駁回選項。此番教育部高舉事後製造出的選擇性大鍘，宣布拔管，根本公然違法。

教育部膽敢如此公然雙重標準、違法，關鍵當然出在綠營政府指示。教育部長吳茂昆甫上任就深陷種種爭議，然而不論以公職身分開公司、拿校方專利申請各國專利案，如今都推給學生所為。當初夸言「幫學生創業完美案例」，如今推得一乾二淨，從此人口中談管案違反誠信，簡直荒謬。

然而管案會拖至這種層面，除了綠營鴨霸遮天，也是社會共業造成。公益平台基金會董事長嚴長壽曾感嘆，台大以前有像殷海光這樣的教授，會教學生要先承認自己有顏色，但看大是大非之事時，仍要有能力把顏色拿掉。然而當今台灣，多少人只因認同綠營基本政治意識形態，就大小政策都服膺，在這種氛圍下，管中閔也被化約成「馬前朝官員」，其他資格全被剔除，這是許多人至今保持沉默乃至反管的最大原因。

昔日殷海光追求的是理性中立的根本價值，所指顏色，以現在的眼光來說，大約是藍色；可嘆現在這顏色已換了綠色，多少人別說有把顏色拿掉的能力，甚至連自承有顏色的意識都沒有。然而今日管案涉及的是教育領域被政治黑手介入，倘若各界再繼續噤聲，還會有多少領域被政治深入？屆時成就的，到底是個人意識形態的滿足，還是綠營吃乾抹淨的霸權？

綠營這次在管案玩的政治手段，台大已決定走法律途徑，不中計跟著政府擺出的棋盤走。台大接下來怎麼走，是台大守住校格的一步，也是各界反抗綠營霸權的關鍵指標。綠營溫水煮青蛙，今天，台大失去的只是校長；明天，不能讓全台的自由都失去。

拔管案繼續延燒。本報資料照片
拔管案繼續延燒。本報資料照片
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教育部台大管中閔

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