教部拔管 台大：深感錯愕 表達遺憾與強烈異議

2018-04-28 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣大學校長遴選委員會於107年1月5日辦理校長遴選，順利選出管中閔教授為校長當選人，一切合乎規定，並送教育部聘任。教育部於昨晚做出不聘任的決定，台大深感錯愕，並對教育部的決定表達遺憾與強烈異議。

台大聲明，教育部此舉不僅是對大學自主精神之重大斲傷，造成校內對立與不安，也恐造成大學校長遴選之寒蟬效應。不僅不利於我國高等教育之未來發展，也已經對於台灣大學發展產生重大負面影響。