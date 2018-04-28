親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

包正豪：吳茂昆這個垃圾 完美地詮釋何謂濫權

教部拔管 台大發聲明：深感錯愕 表達遺憾與強烈異議

教部拔管 台大：深感錯愕 表達遺憾與強烈異議

2018-04-28 09:07聯合報 記者林良齊╱即時報導

台灣大學校長遴選委員會於107年1月5日辦理校長遴選，順利選出管中閔教授為校長當選人，一切合乎規定，並送教育部聘任。教育部於昨晚做出不聘任的決定，台大深感錯愕，並對教育部的決定表達遺憾與強烈異議。

台大聲明，教育部此舉不僅是對大學自主精神之重大斲傷，造成校內對立與不安，也恐造成大學校長遴選之寒蟬效應。不僅不利於我國高等教育之未來發展，也已經對於台灣大學發展產生重大負面影響。

台大也說，將於教育部公文正式送達後依法因應，值此期間，學校行政團隊亦將堅守崗位，盡力維持校務與教學正常運作。

台灣大學校長遴選委員會於107年1月5日辦理校長遴選，順利選出管中閔教授為校長當...
台灣大學校長遴選委員會於107年1月5日辦理校長遴選，順利選出管中閔教授為校長當選人，一切合乎規定，並送教育部聘任。教育部於昨晚做出不聘任的決定，台大深感錯愕，並對教育部的決定表達遺憾與強烈異議。聯合報系資料照
分享

教育部台大台灣大學管中閔

相關新聞

上任一周就拔管 吳茂昆PK管中閔 誰的爭議大？

2018-04-28 08:00

幕後／吳茂昆火速拔管 潘文忠辭官...怕成千古罪人

2018-04-28 03:50

「不得再參加遴選」 教部要對管中閔「連根拔起」？

2018-04-28 02:57

台大學生會聲明：管中閔人事案 教育部不該模糊說明

2018-04-28 01:13

台大遴委會：完全無法接受 政治力戕害大學自治

2018-04-28 09:30

重選若管中閔仍出線 就不再「卡管」

2018-04-28 01:26

管中閔任台大校長 教部駁回

2018-04-28 01:26

卡管風暴 藍委建議管選北市長 綠營低調

2018-04-28 00:18

觀察站／太上教育部拔管 讓高教史留下惡例

2018-04-28 00:05

新聞分析／終於還是拔管 政治活了，教育死了

2018-04-28 00:01

拔管餘傷 台大要新校長恐再苦等1、2年

2018-04-27 23:58

教育部確定「拔管」 要台大重新遴選校長

2018-04-27 23:50

吳茂昆：管中閔違法事證 遴委會必須認定及處置

2018-04-27 23:38

教育部要台大重啟遴選 台大教授：遲來的程序正義

2018-04-27 23:18

爺們就是帥 管中閔被拔還是要聽完張學友

2018-04-27 22:55

管中閔義務律師團痛批教育部拔管：無法無天！

2018-04-27 22:37

批吳茂昆德不配位 賴士葆：有何正當性下達拔管令？

2018-04-27 22:33

拔管爭議 柯志恩：教育部注定成為大學自主淪喪的罪人

2018-04-27 22:27

台大校長「拔管」確定 鍾沛君：蔡政府插管也救不了

2018-04-27 22:24

教育部要台大重啟遴選 中研院前副院長拒絕再披戰袍

2018-04-27 22:20

批潘文忠拔管沒效率 趙少康爆：吳茂昆說一周就解決

2018-04-27 22:14

台大校長遴選「拔管」確定　國民黨：吳茂昆爭議更大

2018-04-27 21:50

拔管案 蔡正元：讓馬英九見識一下綠色依法行政

2018-04-27 21:23

同一標準檢視吳茂昆 吳敦義：教部還有資格卡管嗎？

2018-04-27 21:21

台大將重啟遴選 教部：須解決管中閔利益迴避問題

2018-04-27 21:17

教育部「拔管」 丁守中：人才不出走難矣

2018-04-27 21:10

影／台大校長遴選案 創下八項高教歷史紀錄

2018-04-27 21:05

上任一周就拔管 藍委諷吳茂昆：位子從此安穩了

2018-04-27 20:51

為拔管「先射箭後畫靶」徐巧芯：也適用馬英九

2018-04-27 20:50

教育部確定拔「管」李明賢：教育史上最大恥辱

2018-04-27 20:43

教部雙重標準？ 台大駁回、陽明校長繼當

2018-04-27 20:34

台大今晚被「拔管」 羅智強：可悲！可惡！可恥！

2018-04-27 20:31

【即時短評】教育部拔管成學術罪人 台灣高教全面淪陷

2018-04-27 20:27

教育部拔管 曾志朗：台灣留下「dirty」國際惡名

2018-04-27 20:10

陳保基談拔管 比台大哲學系事件留下更黑暗的歷史之頁

2018-04-27 20:10

教育部「卡管」4個月 今晚宣布拔管！駁回遴選會決定

2018-04-27 20:08

拔管夜管中閔在做什麼？聽張學友演唱會

2018-04-27 19:45

影／挺管派賣「爺們」T恤 管中閔現身台大簽名

2018-04-27 17:48

教育部將以獨董爭議拔管？柯志恩：若為真要說明法源

2018-04-27 13:31
看更多

熱門文章

教育部「卡管」4個月 今晚宣布拔管！駁回遴選會決定

2018-04-27 20:08

管中閔現身台大感謝師生力挺 到場簽「爺們T」

2018-04-27 11:11

教育部拔管 曾志朗：台灣留下「dirty」國際惡名

2018-04-27 20:10

談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

2018-04-28 00:07

教育部要台大重啟遴選 中研院前副院長拒絕再披戰袍

2018-04-27 22:20

吳茂昆昨已掌握關鍵資料 今極大可能宣布不聘管中閔

2018-04-27 10:36

上任一周就拔管 藍委諷吳茂昆：位子從此安穩了

2018-04-27 20:51

爺們就是帥 管中閔被拔還是要聽完張學友

2018-04-27 22:55

幕後／吳茂昆火速拔管 潘文忠辭官...怕成千古罪人

2018-04-28 03:50

拔管夜管中閔在做什麼？聽張學友演唱會

2018-04-27 19:45

【即時短評】教育部拔管成學術罪人 台灣高教全面淪陷

2018-04-27 20:27

【即時短評】蔡政府政治追殺管中閔 大學自主陷三險境

2018-04-27 13:17

陳保基談拔管 比台大哲學系事件留下更黑暗的歷史之頁

2018-04-27 20:10

管中閔義務律師團痛批教育部拔管：無法無天！

2018-04-27 22:37

洪孟楷：教部若拔管 開啟全面開戰的時刻

2018-04-27 10:58

「不得再參加遴選」 教部要對管中閔「連根拔起」？

2018-04-28 02:57

台大今晚被「拔管」 羅智強：可悲！可惡！可恥！

2018-04-27 20:31

拔管確定 李茂生：我不得不承認自己比不上教育部官員

2018-04-28 07:08

上任一周就拔管 吳茂昆PK管中閔 誰的爭議大？

2018-04-28 08:00

教育部要台大重啟遴選 台大教授：遲來的程序正義

2018-04-27 23:18

台大學生會聲明：管中閔人事案 教育部不該模糊說明

2018-04-28 01:13

教部拔管 台大：深感錯愕 表達遺憾與強烈異議

2018-04-28 09:07

影／海漂2年相機回到日女大生手中 業者熱情贊助機票住宿

2018-04-27 11:04

拔管案 蔡正元：讓馬英九見識一下綠色依法行政

2018-04-27 21:23

教育部「拔管」 台大教授：理由令人啼笑皆非

2018-04-28 05:59

台大校長遴選「拔管」確定　國民黨：吳茂昆爭議更大

2018-04-27 21:50

如無理由駁回管案 台大教授：吳茂昆成歷史罪人

2018-04-27 11:48

一旦拔管 台大憂：代理校長遙遙無期、於法無據

2018-04-27 12:49

吳茂昆：管中閔違法事證 遴委會必須認定及處置

2018-04-27 23:38

台大將重啟遴選 教部：須解決管中閔利益迴避問題

2018-04-27 21:17

拔管餘傷 台大要新校長恐再苦等1、2年

2018-04-27 23:58

葉匡時：教育部的公文是羞辱台大 羞辱遴委會

2018-04-28 07:12

教育部確定拔「管」李明賢：教育史上最大恥辱

2018-04-27 20:43

影／台大校長遴選案 創下八項高教歷史紀錄

2018-04-27 21:05

教育部四段主文卡管 洪孟楷：只需用一句話說明

2018-04-28 07:19

包正豪：台大不選出「走狗」仍無法上任校長

2018-04-28 01:14

教育部將以獨董爭議拔管？柯志恩：若為真要說明法源

2018-04-27 13:31

教部雙重標準？ 台大駁回、陽明校長繼當

2018-04-27 20:34

教育部強拔管 魏國彥：還能告訴學生台大捍衛真理？

2018-04-28 08:19

【即時短評】吳茂昆的教育良知 是管中閔人事准駁最後的準繩

2018-04-27 10:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top