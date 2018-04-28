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上任一周就拔管 吳茂昆PK管中閔 誰的爭議大？

談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

教育部四段主文卡管 洪孟楷：只需用一句話說明

2018-04-28 07:19聯合報 記者周志豪╱即時報導

教育部拖了近一百天，昨晚仍做出拔管的行動，國民黨文傳會副主委洪孟楷今天表示，教育部4段主文卡管，其實只需用一句話說明。

洪孟楷說，且教育部用周五晚上8點全部政論新聞節目都已經收棚後才宣布，突襲全台灣社會的人，讓新聞也無法討論，這難道就是民進黨的民主法治？而教育部給出的4段拔管主文，內容空洞且廢話連篇，何不直接寫一句「顏色不對，校長不給你當！」還來得直接，拔管要拔得如此難看，簡直噁心。

教育部寫了4段的主文，他說，細看其內容，稍微翻譯一下，第一段其實是說「民進黨有民進黨的遴選標準」；第二段則是「當了台大校長資源充沛」；第三段則是「本次卻選出不是民進黨要的人」；第四段則是全文精華，亦即「管中閔顏色與民進黨不對，校長不給你當！」如此才是整篇說明的真正意涵，教育部文句繞了半天，其實內涵就這4句，廢話一堆，簡直作文比賽！

他批，然而民進黨終於出手拔管，新任的部長吳茂昆搶當劊子手立功，但如此粗糙的做法其實只會引來民怨，網路上已有太多人忍不住要求管中閔跳出來承擔更重要工作，民進黨敢擋遴選、那人民的票選民進黨也敢來擋嗎？一個只會對付政敵的政黨，就是無法贏得人民信任的原因。

「台大校友蔡英文，今天你用了吳茂昆當打手，不只羞辱了你的台大母校、也羞辱了整個台灣高等教育」。他說，這兩天人民一定會有動作，這次絕對不只是拍桌。

管中閔（中）昨上午現身台大。 圖／讀者提供
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