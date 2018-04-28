親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

幕後／吳茂昆火速拔管 潘文忠辭官...怕成千古罪人

2018-04-28 03:50聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大校園。本報資料照片
台大校園。本報資料照片
分享

教育部還是拔管了，教育部長吳茂昆的作為，或許可以推敲出前教長潘文忠辭官的真正理由。知情人士透露，其實第一次跨部會諮詢小組協商會議時，多數委員都認為應該核定原本的台大校長當選人管中閔，但潘文忠承受府院高層及獨派人士的施壓、指令，令潘文忠進退維谷，但他又不想成為拔管的千古罪人，因此決定請辭，遠離這場風暴。

潘文忠4月14日當天上午宣布請辭，第一時間，賴清德以潘文忠以「家庭因素」之由回應媒體，然而潘隨後發出辭職聲明打臉賴清德，強調「希望所有的政治操作能就此停止，讓台大校長遴選爭議案能回到單純的校長遴選程序和當事人身分適格的討論」。

過幾日，潘文忠參加教育部舉辦的感恩茶會，發表離職感言時提到，「教育者要做不說假話，不做假事」，外界推測，潘文忠所指的假事，可能就是「拔管」。

有人認為，可能是府院高層或獨派人士施壓潘文忠「拔管」，但潘文忠不願「違法」執行、賠上自己的聲譽，因此請辭。

而現任教長、滿身爭議的吳茂昆，顯然是帶著「卡管」任務上台。但吳茂昆昨天並未出席記者會說明，而是派次長出面「擋槍」。

管中閔案早就是政治案件，教育部只是個「擺設」，最後還是政治幕後黑手拍板決策、把手伸進教育部高層執行，而吳茂昆也只是一個政治打手罷了。

廣播電視主持人趙少康在節目爆料，潘文忠確定走人後，據聞行政院找了好幾間大學校長徵詢新部長人選，人家都不幹，因為勢必會問到拔管事件，最後只有吳茂昆說可以，還罵潘文忠太沒效率，「我的話，一個禮拜就解決」。

蔡政府為了拔掉一個不中意的台大校長人選，花盡心思、用盡心力，除了逼一個教長離開，更讓台灣的學術龍頭至少一年沒有校長。台灣高教就快進入急診室，不久便宣布急救無效、被拔管。

潘文忠教育部吳茂昆

相關新聞

談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

2018-04-28 00:07

教育部確定「拔管」 要台大重新遴選校長

2018-04-27 23:50

拔管餘傷 台大要新校長恐再苦等1、2年

2018-04-27 23:58

上任一周就拔管 藍委諷吳茂昆：位子從此安穩了

2018-04-27 20:51

爺們就是帥 管中閔被拔還是要聽完張學友

2018-04-27 22:55

「不得再參加遴選」 教部要對管中閔「連根拔起」？

2018-04-28 02:57

管中閔義務律師團痛批教育部拔管：無法無天！

2018-04-27 22:37

批吳茂昆德不配位 賴士葆：有何正當性下達拔管令？

2018-04-27 22:33

【即時短評】教育部拔管成學術罪人 台灣高教全面淪陷

2018-04-27 20:27

台大學生會聲明：管中閔人事案 教育部不該模糊說明

2018-04-28 01:13

教育部拔管 曾志朗：台灣留下「dirty」國際惡名

2018-04-27 20:10

陳保基談拔管 比台大哲學系事件留下更黑暗的歷史之頁

2018-04-27 20:10

重選若管中閔仍出線 就不再「卡管」

2018-04-28 01:26

管中閔任台大校長 教部駁回

2018-04-28 01:26

包正豪：台大不選出「走狗」仍無法上任校長

2018-04-28 01:14

卡管風暴 藍委建議管選北市長 綠營低調

2018-04-28 00:18

教育部「拔管」 曾志朗：將遭國際訕笑

2018-04-28 00:15

觀察站／太上教育部拔管 讓高教史留下惡例

2018-04-28 00:05

新聞分析／終於還是拔管 政治活了，教育死了

2018-04-28 00:01

吳茂昆：管中閔違法事證 遴委會必須認定及處置

2018-04-27 23:38

教育部要台大重啟遴選 台大教授：遲來的程序正義

2018-04-27 23:18

拔管爭議 柯志恩：教育部注定成為大學自主淪喪的罪人

2018-04-27 22:27

台大校長「拔管」確定 鍾沛君：蔡政府插管也救不了

2018-04-27 22:24

教育部要台大重啟遴選 中研院前副院長拒絕再披戰袍

2018-04-27 22:20

批潘文忠拔管沒效率 趙少康爆：吳茂昆說一周就解決

2018-04-27 22:14

台大校長遴選「拔管」確定　國民黨：吳茂昆爭議更大

2018-04-27 21:50

拔管案 蔡正元：讓馬英九見識一下綠色依法行政

2018-04-27 21:23

同一標準檢視吳茂昆 吳敦義：教部還有資格卡管嗎？

2018-04-27 21:21

台大將重啟遴選 教部：須解決管中閔利益迴避問題

2018-04-27 21:17

教育部「拔管」 丁守中：人才不出走難矣

2018-04-27 21:10

影／台大校長遴選案 創下八項高教歷史紀錄

2018-04-27 21:05

為拔管「先射箭後畫靶」徐巧芯：也適用馬英九

2018-04-27 20:50

教育部確定拔「管」李明賢：教育史上最大恥辱

2018-04-27 20:43

教部雙重標準？ 台大駁回、陽明校長繼當

2018-04-27 20:34

台大今晚被「拔管」 羅智強：可悲！可惡！可恥！

2018-04-27 20:31

教育部「卡管」4個月 今晚宣布拔管！駁回遴選會決定

2018-04-27 20:08

拔管夜管中閔在做什麼？聽張學友演唱會

2018-04-27 19:45

影／挺管派賣「爺們」T恤 管中閔現身台大簽名

2018-04-27 17:48

教育部將以獨董爭議拔管？柯志恩：若為真要說明法源

2018-04-27 13:31
看更多

熱門文章

教育部「卡管」4個月 今晚宣布拔管！駁回遴選會決定

2018-04-27 20:08

管中閔現身台大感謝師生力挺 到場簽「爺們T」

2018-04-27 11:11

教育部拔管 曾志朗：台灣留下「dirty」國際惡名

2018-04-27 20:10

獨／笑死人！跨部會小組一群門外漢審管中閔獨董爭議

2018-04-27 05:35

吳茂昆昨已掌握關鍵資料 今極大可能宣布不聘管中閔

2018-04-27 10:36

教育部要台大重啟遴選 中研院前副院長拒絕再披戰袍

2018-04-27 22:20

上任一周就拔管 藍委諷吳茂昆：位子從此安穩了

2018-04-27 20:51

獨／跨部會小組名單不能說的祕密 為掩飾政治卡管內幕

2018-04-27 07:44

選校系前先看看！ 有5個系的學長姐淚推莫讀

2018-04-27 09:21

拔管夜管中閔在做什麼？聽張學友演唱會

2018-04-27 19:45

談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

2018-04-28 00:07

【即時短評】蔡政府政治追殺管中閔 大學自主陷三險境

2018-04-27 13:17

爺們就是帥 管中閔被拔還是要聽完張學友

2018-04-27 22:55

陳保基談拔管 比台大哲學系事件留下更黑暗的歷史之頁

2018-04-27 20:10

洪孟楷：教部若拔管 開啟全面開戰的時刻

2018-04-27 10:58

【即時短評】教育部拔管成學術罪人 台灣高教全面淪陷

2018-04-27 20:27

管中閔義務律師團痛批教育部拔管：無法無天！

2018-04-27 22:37

獨／管案今可望有結果！若駁回台大恐至少一年半沒校長

2018-04-27 07:24

台大今晚被「拔管」 羅智強：可悲！可惡！可恥！

2018-04-27 20:31

影／海漂2年相機回到日女大生手中 業者熱情贊助機票住宿

2018-04-27 11:04

教育部要台大重啟遴選 台大教授：遲來的程序正義

2018-04-27 23:18

一旦拔管 台大憂：代理校長遙遙無期、於法無據

2018-04-27 12:49

如無理由駁回管案 台大教授：吳茂昆成歷史罪人

2018-04-27 11:48

拔管案 蔡正元：讓馬英九見識一下綠色依法行政

2018-04-27 21:23

台大將重啟遴選 教部：須解決管中閔利益迴避問題

2018-04-27 21:17

台大學生會聲明：管中閔人事案 教育部不該模糊說明

2018-04-28 01:13

吳茂昆：管中閔違法事證 遴委會必須認定及處置

2018-04-27 23:38

教育部確定拔「管」李明賢：教育史上最大恥辱

2018-04-27 20:43

台大校長遴選「拔管」確定　國民黨：吳茂昆爭議更大

2018-04-27 21:50

影／台大校長遴選案 創下八項高教歷史紀錄

2018-04-27 21:05

管案准駁倒數計時！台大懸布條「大學自主還我校長」

2018-04-27 08:33

教育部將以獨董爭議拔管？柯志恩：若為真要說明法源

2018-04-27 13:31

教部雙重標準？ 台大駁回、陽明校長繼當

2018-04-27 20:34

台大遴委沒利益迴避？ 學者：上市公司薪酬非由某董事好惡決定

2018-04-27 07:41

【即時短評】吳茂昆的教育良知 是管中閔人事准駁最後的準繩

2018-04-27 10:39

台大師生開賣爺們T恤挺管 唾棄政治黑手伸入校園

2018-04-27 11:33

台大校長「拔管」確定 鍾沛君：蔡政府插管也救不了

2018-04-27 22:24

包正豪：台大不選出「走狗」仍無法上任校長

2018-04-28 01:14

為拔管「先射箭後畫靶」徐巧芯：也適用馬英九

2018-04-27 20:50

批吳茂昆德不配位 賴士葆：有何正當性下達拔管令？

2018-04-27 22:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top