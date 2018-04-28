幕後／吳茂昆火速拔管 潘文忠辭官...怕成千古罪人

2018-04-28 03:50 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校園。本報資料照片 分享 facebook

教育部還是拔管了，教育部長吳茂昆的作為，或許可以推敲出前教長潘文忠辭官的真正理由。知情人士透露，其實第一次跨部會諮詢小組協商會議時，多數委員都認為應該核定原本的台大校長當選人管中閔，但潘文忠承受府院高層及獨派人士的施壓、指令，令潘文忠進退維谷，但他又不想成為拔管的千古罪人，因此決定請辭，遠離這場風暴。

潘文忠4月14日當天上午宣布請辭，第一時間，賴清德以潘文忠以「家庭因素」之由回應媒體，然而潘隨後發出辭職聲明打臉賴清德，強調「希望所有的政治操作能就此停止，讓台大校長遴選爭議案能回到單純的校長遴選程序和當事人身分適格的討論」。

過幾日，潘文忠參加教育部舉辦的感恩茶會，發表離職感言時提到，「教育者要做不說假話，不做假事」，外界推測，潘文忠所指的假事，可能就是「拔管」。

有人認為，可能是府院高層或獨派人士施壓潘文忠「拔管」，但潘文忠不願「違法」執行、賠上自己的聲譽，因此請辭。

而現任教長、滿身爭議的吳茂昆，顯然是帶著「卡管」任務上台。但吳茂昆昨天並未出席記者會說明，而是派次長出面「擋槍」。

管中閔案早就是政治案件，教育部只是個「擺設」，最後還是政治幕後黑手拍板決策、把手伸進教育部高層執行，而吳茂昆也只是一個政治打手罷了。

廣播電視主持人趙少康在節目爆料，潘文忠確定走人後，據聞行政院找了好幾間大學校長徵詢新部長人選，人家都不幹，因為勢必會問到拔管事件，最後只有吳茂昆說可以，還罵潘文忠太沒效率，「我的話，一個禮拜就解決」。

蔡政府為了拔掉一個不中意的台大校長人選，花盡心思、用盡心力，除了逼一個教長離開，更讓台灣的學術龍頭至少一年沒有校長。台灣高教就快進入急診室，不久便宣布急救無效、被拔管。