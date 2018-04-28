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「不得再參加遴選」 教部要對管中閔「連根拔起」？

2018-04-28 02:57聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部昨晚駁回台大校長遴選結果，圖為中研院院士管中閔。本報資料照片
教育部昨晚駁回台大校長遴選結果，圖為中研院院士管中閔。本報資料照片
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教育部昨晚駁回台大校長遴選結果。翻閱教育部提供的書面新聞資料附件「台大校長遴選爭議案的法律研析意見」中，有一段關鍵意見為：「建議教育部不予同意聘任案，以期慎重，台大應重新辦理遴選程序，且管中閔違法兼職既然已經事證明確，依法自不得再參加遴選。」換言之，蔡政府是想把管中閔「連根拔起」、斬草除根？

教育部提供記者的書面法律研析意見指出，鑑於台大校長一職的重大公共利益性質，而管中閔違法兼職於前，又台大未揭露其與遴選委員間之利害關係在後。管中閔雖經台大校長遴委會遴選為新任校長，但其擔任教職期間，有上述違法行為，應非能勝任立於執牛耳地位的台大校長。

此外，管中閔與遴選委員蔡明興之間存有重大利益關係，相關情節卻未經台大適時揭露，至遴委會無從就有關事證充分檢視、審議，以決定本件是否構成法定迴避事由，甚至在欠缺完整資訊的情況下，就管中閔之適任性進行判斷，終以不適格之候選人為當選人，其遴選組織、過程與結果顯有失公正，難認與憲法要求之正當行政程序原則相符，建議教育部不予同意聘任案，以期慎重，台大應重新辦理遴選程序，且管中閔違法兼職既然已經事證明確，依法自不得再參加遴選。

教育部次長林騰蛟昨晚在記者會上被問及，若管中閔參與遴選，又成為校長當選人，教部是否核聘時。林騰蛟說，若管重選，且資格上也沒問題，若再選上，教育部就會聘。

不過據了解，行政院高層對這段說法頗有微詞，似乎主張管中閔不應具遴選資格。而吳茂昆隨後接受媒體採訪時也表示，有關管中閔的違法事證，遴委會必須認定及處置。吳茂昆的說法，則是與法律研析資料中的「管中閔違法兼職既然已經事證明確，依法自不得再參加遴選」一致。

管中閔台大教育部

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