台大學生會聲明：管中閔人事案 教育部不該模糊說明

管中閔。報系資料照 分享 facebook

台大新校長管中閔人事案，教育部今晚做出駁回決議。未來包括管中閔等8名候選人都將回到遴委會初審階段。對此台大學生會稍早發布聲明稿表示，教育部並未針對諮詢專業小組提供的管中閔教授違法事項，與其能否繼續參與遴選之間相異處，做出明確說明，未來恐引發更多爭議。學生會呼籲教育部，作為全國最高教育主管機關應負起責任，莫以抽象詞彙模糊說明。

學生會聲明全文如下：

稍早，教育部召開記者會宣布駁回臺大校長之遴選結果，並以「遴委會委員及被推薦人有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮」作為「無法接受臺大遴委會此次遴選結果」之原因，卻未針對附件中「諮詢專業小組相關專業意見」（下稱「小組意見」）提及管中閔教授違法兼任獨董而不得就聘為校長、重大利益迴避之適用標準法規、管中閔教授究竟能否繼續參與臺大校長遴選等相異之處作出說明，學生會表示疑惑，並要求教育部作為全國最高教育主管機關，應負起責任，莫以抽象詞彙模糊說明。

教育部說明略以「遴委會委員及被推薦人有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮」，駁回臺大遴選結果，蓋因「小組意見」中提及獨立董事與董事間，具監督之重大利害關係，實屬可採。惟此「重大」，是否已經「重大」至構成絕對、當然、必須迴避之事由，所依據法規為何，教育部及小組意見皆未引證。換言之，若未來重啟程序後，再度有「獨立董事與董事」關係之候選人與委員，若經遴委會決議「不須迴避」，是否當然為不合法之違法決議，教育部並未說明。

然而，就教育部林騰蛟次長說明：「若管中閔繼續參與遴選，台哥大副董事長蔡明興則需迴避」而論，似乎已經認定獨立董事與董事間必須迴避，則疑問有二：一是管中閔教授已辭去台哥大獨董、審計委員、薪資委員三職，蔡明興遴選委員若仍須迴避，原因為「曾經具備營利事業機構董監事關係」，還是另有其他原因？其次則是，「經濟法律上重大利益為迴避」之判斷標準，是由遴選委員會決定，還是教育部具有最終決定權？試例說明：未來重新進行遴選程序後，若由中研院周美吟副院長當選，其過程中若對遴選委員中研院廖俊智院長作出「須／不須迴避」之決議，教育部是否仍可以同樣理由駁回遴選結果，並重新進行程序？

若為可以，「現任職務上之轄屬關係」、「相同院系所之同事關係」、「曾有職務上之轄屬關係」是否各自皆構成「重大利益未迴避」？教育部並未說明其一致之判斷標準，將使臺大即便重新啟動遴選下，縱然遴選委員會決議不須迴避，亦將無法獲得此決議之安定性，教育部應有責任說明統一標準。

反之，若因遴選委員會決議迴避與否後，教育部不可以駁回，未來如再次發現候選人與遴選委員間具備「獨董與董事關係」，遴委會做成不必迴避之決議，遴選結果亦為合法，則將與教育部此次說明之邏輯相矛盾，此次駁回理由究竟為「有經濟法律上重大利益，而遴委會並未討論是否須迴避」或「有經濟法律上重大利益未迴避」，教育部並未說明。

再者，教育部所提供說明附件之「小組意見」，詳述管中閔教授分別違法任職台哥大獨董、審計委員、薪資報酬委員，應依《教育人員任用條例》第31條之「教育人員（校長）行為違反相關法令，應由主管教育行政機關予以解聘」之法理，而應不予聘任，並在結論稱「管中閔違法兼職既然已經事證明確，依法自不得再參與遴選」。

若果然如此，為何在「教育部對臺大校長遴選結果之說明」中隻字未提此一理由，以作為駁回遴選會決議之憑據？若教育部並不採信「小組意見」之說法，其不採用之法律見解為何？而「小組意見」結論「依法自不得再參與遴選」，為何教育部最終又表示「最後一切都符合程序後仍是管中閔當選，教育部會尊重」？其法律依據、見解為何不同、採認標準何在，教育部也隻字未提。

另外，自1月5日遴選結果公布至今，除了利益迴避問題外，面對學術論文造假、赴中兼職等陸續質疑，教育部作為擁有公權力之教育學術最高主管機關，卻從未明確表示法律、行政規範與學術倫理之明確界線為何，並且對民眾揭示所有資訊、主動釋疑。

教育部自遴選結束至今，費時近四個月的部內作業，更於4月10日至今陸續召開跨部門諮詢專案小組會議，進行近一個月的專案討論，如今僅針對遴選委員會之利益迴避爭議作出說明，卻未完全承擔職責，更未明確解釋管中閔教授所牽涉之論文抄襲風波與赴中兼職，當中事實真相及其所牽扯之學術倫理與法律爭議為何。

此調查涉及公權力之行使與學術專業知識，並非單一個人所能完成，因此教育部責無旁貸，必須清楚說明：管中閔教授之學術論文是否涉及抄襲？又審查之學術倫理標準為何？另外，其是否曾赴中國大專院校講學？講學是否屬於兼職任教之範圍？赴中過程是否符合法規？

若教育部不願解釋清楚，不斷迴避問題，必將持續造成臺大學生的疑慮，並使所有高教工作者必須面對模糊的學術工作標準，對於國內研究發展及高等教育之未來發展極度不利。因此，我們呼籲教育部應負起早該承擔之責，謹慎釐清所有爭議，並對臺大學生與所有民眾清楚說明，方能解除疑慮。

歷經近十個月的校長職位空懸、內閣看守，如今臺大即將按照教育部要求，將遴選程序退回「資格審核」之階段，繼續長達近一年的校長代理時期，學生會也呼籲代理校長以及內閣團隊，莫再空轉、推託，而應儘速啟動多項政務推動與改革。

自楊泮池前校長卸任後，臺大校長均為代理職位，內閣人事也因校長人選懸置而未能確定，造成內閣看守，許多事項更因此擱置。學生會在與不同處室討論校務、推動改革時，往往遭遇處室以「未來校務方針未定」為藉口推託之情形不勝枚舉。校務推動難以有所突破，而過去校方所承諾之改革進度，也無法有效地受到監督落實。

在校園硬體方面，如全校師生殷切期盼之人文大樓及宿舍新建工程，儘管已進入具體規劃階段，卻仍在等待以校長為首之行政團隊籌募經費，以完成校內之重要工程，具體提升學生之教學與校園生活空間品質。除了建物興建外，校內乃至溫羅汀一帶街區，皆有許多自日治時期、民國初年所遺留的老舊建築，近日因俞大維故居的保存而重新受到重視之文化資產保存議題，在臺大校內，亦因總務人事與方針無法確定，使相關處室仍於看守狀態，不願表明態度，更無法討論具體的保存方案。

高教深耕計畫之競爭型補助經費於今年2月公布，臺大所申請之計畫內容包含強化弱勢入學、推動特殊選才、創新教學、數位學習、南向招生、國際化校園、逕行修讀博士學位學生研究提升計畫等多元面向之內容，其中涉及學務、教務、國際事務與研究發展等，與臺大之研究創新、教育學習密切相關，然因經費未獲教育部完整審核，在計畫推動之藍圖仍仰賴有力行政團隊籌募之經費挹注，已不容推延。因此，郭大維代理校長與當今之行政團隊應盡快檢視、解決校務發展之經費缺口，並公開相關經費與公布全數計畫內容，接受全體師生檢視，莫再以「校務方針未定」作為推辭藉口。

身為高教龍頭的臺灣大學，也因為校長真空、校務行政團隊的高度不確定，在近期受關注的社會責任中缺席。面對環境保護以及永續發展的世代正義議題，臺大的財務管理處表示，校務基金投資小組對於責任投資原則並無概念，因此不瞭解應如何訂定本校校務基金的投資原則，並且認為拒絕某些投資標的應由校長做決策，投資小組並不擅自更改，將這顆燙手山芋丟回給並未正式就任的校長，不願積極解決。

學生會強調，臺大所應肩負之社會責任不該因為校長人事而有所改變，臺大應將石化產業所造成之可觀污染，納入校務基金分配使用之考量因素。因此，臺大應立即且全面地檢視投資原則，對於毒害環境的高污染產業撤資，補足未盡之社會責任已是刻不容緩，也是臺大在投資基金必須面對的首要之務。

臺大於過去十個月間，仍持續有許多學生事務受到校內外熱烈關注，期待校方能夠展現決心、迅速改革。然而，卻往往因校內行政方針未明而無法有所斬獲，諸如體育發展相關之人事變動、場地使用規則之制定與落實方案，至今仍懸而未決；服務學習課程改革，亦因各行政單位無意更動政策，處室與院系之間互踢皮球，無法推進；性別友善廁所與性別友善宿舍之推動，以及降低校內非典型勞動比例，保障勞動者權益之具體作法，也因校方立場無人能定，始終未能與學生溝通、磋商。

教育部雖已駁回管中閔教授之聘任案，但若無法釐清上述疑惑而模糊說明，爭議勢必不會就此落幕，並將使臺灣高教工作者於未來面對眾說紛紜、莫衷一是的學術標準，進而引發更多爭議。另外，於此同時，臺大師生仍亟待下一階段的開始，學生會呼籲郭大維代理校長以及臺大全體行政團隊重視學生意見，臺大校務之推動與改革不容停滯。