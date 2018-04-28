談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

2018-04-28 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡惠萍 ╱即時報導



前文化部長龍應台。 本報資料照片 分享 facebook

教育部昨晚駁回管中閔聘任案，作家龍應台午夜在臉書以「載入史冊的今天」長文發出批判，她表示「今天，2018年4月27日，教育部拒絕任命台大獨立選出的校長，我知道的是：這是一個台灣百年民主追求史上一個里程碑的日期。這個日期標註了：在總統蔡英文的許可、行政院長賴清德的拍板下，決定做出了。他們身為政治人物的從政史上，留下一個紀錄：為了一黨之私，他們破壞了『大學自主』的核心精神。」

龍應台表示，在民進黨做為一個拿「民主進步」為招搖旗幟的政黨史上，留下一個紀錄：這個黨為了獨占權力，踐踏了民主進步的關鍵原則，就是尊重大學獨立、自由的精神。

在台灣大學做為台灣最重要的大學校史上，今天留下一個紀錄：它的師生在捍衛自己獨立而自由的空間上，失敗了。

她說，在台灣百年來的民主自由的追求史來說，今天是一個一定載入史冊的日期：4/27/2018。歷史，會審判的。遲早而已。

她也坦言「但是今晚我傷心」，她傷心的是，當審判的日子到來，該被審判的被審判吧，但是幾代人幾十年近百年來一滴淚、一滴汗、一滴血、滿腔辛酸所建立起來的包容、開放、溫潤又講究公平與寬容的台灣，正式進入崩壞。而我們，和我們清純可愛的下一代，都逃不掉。

龍應台臉書原文如下：