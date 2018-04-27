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教育部要台大重啟遴選 中研院前副院長拒絕再披戰袍

批吳茂昆德不配位 賴士葆：有何正當性下達拔管令？

2018-04-27 22:33聯合報 記者鄭媁╱即時報導

教育部今天駁回台大校長遴選結果，要求回到校長候選人推薦資格初審階段。國民黨立委賴士葆批評，拔管是一個很惡質的民主示範，民進黨政府傾國家機器之力拔掉管中閔，也拔掉人民對政府的信賴。

賴士葆質疑，一個公然踐踏法治的政府，憑什麼要求人民要遵守法律？雙重標準的準則如何服眾？一個德不配位涉及多項不法的吳茂昆，有何正當性下達拔管令？在新威權獨裁政府之下，政治凌駕一切，法令可以隨人意曲解以迎合統治者的利益，這就是蔡英文的「台灣價值」嗎？

賴士葆教育部台大
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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