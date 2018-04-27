拔管爭議 柯志恩：教育部注定成為大學自主淪喪的罪人

2018-04-27 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



歷時3個月的台大校長聘任爭議，教育部今天宣布確定駁回管中閔的台大校長聘任。國民黨立委柯志恩怒批，教育部終於無理粗暴地濫用行政權力否決管中閔的當選資格，「拔管」不僅拔掉台灣高教的未來，更動搖台灣民主法治的根基！歷史會記載，這個教育部已注定成為大學自主淪喪的罪人！這真是台灣校學自治史上最黑暗的一天，也是台灣民主法治令人痛心的倒退。

柯志恩表示，教育部推翻管中閔的當選資格，主文僅用2張A4紙的文字說明，就等同判定管中閔「當選無效」，「一個行政單位可以做出具司法性質的判決嗎？」法院審判都有法官的名字，但教育部的2頁說明及兩個附件13頁，15頁文字自始至終沒有任何部會或其代表的任一姓名，究竟是何人做出的法律見解，難道如此不可告人？這不就是典型的私設刑堂與黑箱判決？

教育部指稱「管中閔於台大與台哥大尚未有產學合作契約之際，即已兼任獨董，違法事證明確」。柯志恩指出，有關獨董爭議之指控，台大人事單位皆已在校務會議中充分說明，並於校務會議中以懸殊比數表決「不必處理」。校長兼職必須報請教育部核准，但教授兼職是由學校核定，管中閔兼任獨董確實獲校方同意，且台大並未規定同意教授擔任獨董時間必須於產學合作契約之後，管中閔擔任獨董在台大絕非個案，如果其兼職違法，則幾乎八、九成台大教授兼職情形皆與管相同，是否也都違法？

柯志恩強調，台大校長遴選權責在台大遴選委員會，遴選委員會秉持自主精神，如有爭議或未盡事宜都由遴選委員會定奪，「教育部不得說三道四」這是教育部林騰蛟次長之前揭櫫之立場。如今教育部駁回台遴選委員會的決議，不僅打臉自己、把教育部變成遴選會的「太上機關」，宣告台大的校園自主瀕臨死亡，更一手摧毀受憲法保障的大學自治與自主。

卡管風波歷經108天，柯志恩質疑，最後拔管的理由竟是回到當初爭議原點，之前所謂的赴陸兼職突然煙消雲散，倘若是「利益迴避」即可拔管，則潘文忠又何必請辭，期間又何必牽扯赴陸兼職，搞到學術界人心惶惶？可見教育部為了「卡管」處處碰壁，最後尋尋覓覓只能在利益迴與行政流程避藉題發揮，更證「欲加之罪、何患無辭」。