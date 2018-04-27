影／台大校長遴選案 創下八項高教歷史紀錄
教育部今晚宣布駁回台灣大學校長遴選結果，要求台大重選校長。教育部次長林騰蛟表示，在詳細檢視這次台大校長遴選過程中，遴委會委員及被推薦人有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，台大亦未善盡幕僚單位應有之責任，進而形成對其他被推薦人的偏頗與不公平競爭，同時，亦出現明顯有違背學術誠信規範的情況。而在106年1月31日台大遴委會會議上，教育部亦透過教育部代表提出應注意校長遴選過程中，各階段的完整程序，但遴委會並未正視。
管中閔案創下8項高教史上的歷史紀錄：
1.蔡政府卡了台大校長案108天，連發九道金牌給台大，其中不乏是「據報載」。之後為避免累積金牌的社會非議，改以電郵，甚至打電話的方式，進行私下調查或關切。
2.為了抗議政治力介入台大，4千名中研院院士、台大教職員、校友連署發起聲明並寄至總統府、行政院和教育部。
3.台大師生、校友上凱道向總統蔡英文拜年，是首次由台大教職員自發性的陳抗活動。
4.台大春節團拜，歷任前校長針對教育部卡管事件發表談話。台大前校長陳維昭致詞時表示，「現在是校園民主、學術自由最黑暗的時刻。」
5.教育部動用「跨部會」處理大學校長案。
6.台大師生北檢告發教育部長及人事處長。
7.首位教育部長因大學校長案請辭。
8.台大師生校內開賣「爺們t-shirt」，舉行校內黃絲帶運動，捍衛大學自主。
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