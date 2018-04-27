影／台大校長遴選案 創下八項高教歷史紀錄

2018-04-27 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部今晚宣布駁回台灣大學校長遴選結果，要求台大重選校長。教育部次長林騰蛟表示，在詳細檢視這次台大校長遴選過程中，遴委會委員及被推薦人有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，台大亦未善盡幕僚單位應有之責任，進而形成對其他被推薦人的偏頗與不公平競爭，同時，亦出現明顯有違背學術誠信規範的情況。而在106年1月31日台大遴委會會議上，教育部亦透過教育部代表提出應注意校長遴選過程中，各階段的完整程序，但遴委會並未正視。

管中閔案創下8項高教史上的歷史紀錄：