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拔管夜管中閔在做什麼？聽張學友演唱會

2018-04-27 19:45聯合報 記者程平╱即時報導

教育部用盡辦法就是不發給台大校長聘書的管中閔，心情似乎沒有太受影響。管中閔今晚赴台北小巨蛋欣賞張學友演唱會，入座時還和臨座友人熱情寒暄。行政院前院長陳冲，也與管中閔相隔五個位子，觀賞演出。

管中閔前往觀賞張學友演唱會，入場時與友人握手。 圖/程平攝
管中閔前往觀賞張學友演唱會，入場時與友人握手。 圖/程平攝
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管中閔教育部台大
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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