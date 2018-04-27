影／挺管派賣「爺們」T恤 管中閔現身台大簽名

2018-04-27 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳慧文 ╱即時報導



為解決延燒三個多月的台大校長遴選案，教育部今天下午召開「跨部會諮詢專案小組」會議，希望盡快解決管中閔案。而在會議召開前夕，管中閔突然現身台大校園「台大自主聯盟」挺管T恤攤位，為支持的學生們在「爺們」、「挺管用的」T恤簽名，不過拒絕接受媒體訪問。