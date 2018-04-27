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台大校長聘任案
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一旦拔管 台大憂：代理校長遙遙無期、於法無據

2018-04-27 12:49聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

圖為台大校園。記者陳柏亨/攝影
圖為台大校園。記者陳柏亨/攝影
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台大校長聘任案，預計今天會有結果，一旦教育部決定「拔管」，台大校長需要重啟遴選機制，樂觀的話，至少一年半後才能選出校長；若是卡管效應擴大，恐怕未來兩三年校長人選會「難產」，台大憂心，一般行政職代理期限一年，代理校長遙遙無期，恐無法源依據。

教育部若決定不聘管中閔，又不要求台大遴委會重新投票，等於台大校長遴選程序必須一切歸零，從頭開始，台大至少再一年半以上沒有校長。

台大主任秘書林達德表示，若要重啟校長遴選程序，照規定要用目前的遴選委員會處理，但在此次遴選風波過程中，外界不尊重遴委會的權責，原來的遴委是否願意繼續承擔遴選任務，變數很大。若遴委請辭不幹了，到底是依序遞補還是重新來過，又是另一個變數。就算進入公開徵求候選人程序，是否還有人敢勇於參加遴選，或因卡管風波前車之鑑而卻步，也是一大難題。

台大自從去年6月，前校長楊泮池宣布不連任校長之後，就由副校長代理校長，至今已經10個月。母親懷胎9、10個月，新生兒就誕生了；台大校長竟然懸缺超過10個月。林達德指出，過去曾發生過系主任難產，由校方指定人選代理系主任，但代理時間不能超過一年；一旦管中閔人事案被教育部駁回，台大將進入史上最長代理校長期，如果一年後要換人代理，依何程序產生代理校長人選，都是史無前例的棘手問題，也恐影響台大校務發展的穩定。

台大教育部管中閔
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