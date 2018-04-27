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管中閔現身台大感謝師生力挺 到場簽「爺們T」

2018-04-27 11:11聯合報 記者林良齊╱即時報導

台大自主聯盟今明2天在台大鹿鳴廣場開賣挺大學自主、挺台大、挺管校長的T-shirt，台大校長當選人管中閔也至攤位感謝發起此活動的的師生同仁及校友，並現場簽名。

參與全大運的台大羽球隊選手也在頒獎時穿著「爺們」T-shirt，台大自主聯盟鼓勵大家勇敢站出來，支持大學自治，唾棄政治黑手深入校園。

台大自主聯盟今明2天在台大鹿鳴廣場開賣挺大學自主、挺台大、挺管校長的t-shir...
台大自主聯盟今明2天在台大鹿鳴廣場開賣挺大學自主、挺台大、挺管校長的t-shirt。圖／讀者提供
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台大校長當選人管中閔也至攤位感謝發起此活動的的師生同仁及校友，並現場簽名。圖／讀...
台大校長當選人管中閔也至攤位感謝發起此活動的的師生同仁及校友，並現場簽名。圖／讀者提供
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台大校長當選人管中閔也至攤位感謝發起此活動的的師生同仁及校友，並現場簽名。圖／讀...
台大校長當選人管中閔也至攤位感謝發起此活動的的師生同仁及校友，並現場簽名。圖／讀者提供
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台大校長當選人管中閔也至攤位感謝發起此活動的的師生同仁及校友，並現場簽名。圖／讀...
台大校長當選人管中閔也至攤位感謝發起此活動的的師生同仁及校友，並現場簽名。圖／讀者提供
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參與全大運的台大羽球隊選手也在頒獎時穿著「爺們」T-shirt。圖／讀者提供
參與全大運的台大羽球隊選手也在頒獎時穿著「爺們」T-shirt。圖／讀者提供
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參與全大運的台大羽球隊選手也在頒獎時穿著「爺們」t-shirt。圖／讀者提供
參與全大運的台大羽球隊選手也在頒獎時穿著「爺們」t-shirt。圖／讀者提供
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台大管中閔
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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