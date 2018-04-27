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獨／笑死人！跨部會小組一群門外漢審管中閔獨董爭議

獨／笑死人！跨部會小組一群門外漢審管中閔獨董爭議

2018-04-27 05:35聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

台大校長當選人管中閔。 聯合報系資料照
台大校長當選人管中閔。 聯合報系資料照
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台大校長遴選結果，教育部管中閔人事案是准是駁，進入倒數計時，今天可望有結果。教育部花了三個多月徹查管中閔涉台哥大獨董案、抄襲碩士生論文案及赴大陸違法兼職案，還開了兩次跨部會專案諮詢小組會議釐清問題，最後鎖定獨董爭議。然而，跨部會小組成員竟沒有了解獨董的主管機關「金管會」，曾任金管會主委的立委曾銘宗說，「一群門外漢在討論獨董爭議 ，會笑死人！」

教育部在清明連假前夕、4月3日傍晚宣布籌組跨部會諮詢專案小組，邀人事行政總局、法務部、內政部、陸委會及其他相關部會和學者專家，一起開會釐清管中閔獨董資訊揭露、赴陸兼職等爭議。據了解，其他單位是指管中閔曾經任職的單位，包括國發會、中研院和台大代表，但此三單位都是說明完就退席，未參與諮詢討論。跨部會諮詢會議的結論，僅提供教育部作決策的諮詢參考，至於管中閔人事案的准駁，在教育部層級，最後是由部長拍板。

●討論獨董爭議 跨部會小組竟無金管會

跨部會諮詢會議在4月10日首次開會，開了3小時，卻無結論。原訂4月13日召開第二次會議，因原任教育部長潘文忠請辭，臨時喊卡，延至4月25日開會，由新任教育部長吳茂昆主持，也是開了3個多小時，但意見仍無結論，會後被媒體堵訪問是否周五(28日)會有結果？他回答，「應該會，在等最後的資料。」

據了解，「最後的資料」是用來判定管中閔和擔任遴選委員的台灣大哥大副董蔡明興之間涉利益迴避的問題，尤其是管中閔也擔任台哥大的薪資報酬委員會委員，及審計委員。薪酬委員可以評定董事及經理人的薪資報酬，因此跨部會小組有人因此認為，管中閔有權為蔡明興加薪，而蔡明興進入台大校長遴委會後，可能會私下動員、影響其他遴委的投票行為，有違《行政程序法》的「利益迴避」。

教育部表示，是因為接獲台大教授檢舉，指管中閔未充分揭露擔任台灣大獨董，台灣大副董蔡明興任校長遴選委員，可能有商業上重大利益往來，未利益迴避，對其他候選人不公平。日前教育部修正並公布「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法草案」，增訂如遴委與候選人間具營利事業機構董監事關係，應解除遴委職務，並增訂校長候選人應揭露與遴選委員間關係範圍，及兼任職務應予揭露的樣態。

教育部強調，校長遴選辦法修正案雖「不溯既往」，但現有的遴選辦法的運作，仍不可違反上位法源《行政程序法》的規範。

●前金管會主委：教育部沒證據、靠想像推論有利益輸送

然而，提供教育部決策諮詢意見的跨部會小組成員，竟然沒有金管會代表。前金管會主委曾銘宗質疑，跨部會小組不懂上市公司的法規和運作，有去了解台哥大薪酬委員會開了幾次會？董事有調薪嗎?加薪是否合理？是否高於該行業的平均數？有掌握蔡明興在遴委會「買票」的事證嗎？

曾銘宗說，管中閔和蔡明興有無利益輸送，「不能只用想像，沒有證據」。他指出，所有上市公司的薪酬委員會都是由獨董出任，包括陽明大學校長郭旭崧在當選校長前，也是心悅生技的獨董兼薪酬委員。再者，薪酬委員會成員至少三人，會議採合議制，管中閔不可能隻手遮天；況且，獨董身份的利益迴避規範，比大學校長遴選規定更多、更嚴格，這些專業問題，人事行政總局、陸委會、內政部和法務部懂嗎，「教育部組這樣的跨部會小組來檢核獨董爭議，真的會笑死人了?」

教育部長吳茂昆。本報資料照／記者高彬原攝影
教育部長吳茂昆。本報資料照／記者高彬原攝影
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教育部管中閔台大
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