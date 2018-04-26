用違反行政程序法「拔管」？ 學者：會有高難度

2018-04-26 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



管中閔。 聯合報系資料照 分享 facebook 媒體報導教部認為台大校長遴選過程出現重大瑕疵卻未補正，擬用違反「行政程序法」來「拔管」，但前行政院人事行政局局長、東吳大學法律系教授陳清秀認為，台大校長遴選並未涉及行政程序法32條內規範的自行迴避事項中任一款，況且行政程序法第3條也指出「學校或其他教育機構為達成教育目的之內部程序不適用」，認為教育部援引行政程序法處理管案，「會有高難度」。

行政程序法32條規範公務員在行政程序中，有下列各款情形之一者，應自行迴避︰「本人或其配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此 關係者為事件之當事人時」、「本人或其配偶、前配偶，就該事件與當事人有共同權利人或共同義務人之關係者」、「現為或曾為該事件當事人之代理人、輔佐人者」及「於該事件，曾為證人、鑑定人者」。

陳清秀指出，行政程序法33條「有具體事實，足認其執行職務有偏頗之虞者」，必須要由當事人，即其他校長候選人申請迴避，但遴選過程中並沒有其他候選人申請迴避；況且校長遴選為內部程序，如依行政程序法第3條來看，應不適用。

陳清秀說，而教育部依大學法頒布的校長遴選辦法中，也有明訂利益迴避的原則，但皆未指出需要揭露及迴避。如果使用行政程序法，教育部的立論比較薄弱，但他強調「沒有接觸到相關證據資料」，還是要看教育部掌握到多少資料。