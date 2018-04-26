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拔管？台大遴委：台大串連爆發力大 民進黨選舉將慘敗

2018-04-26 12:51聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大校長遴選爭議風波不斷，有媒體報導，教育部打算以遴選過程出現重大瑕疵未補正為由...
台大校長遴選爭議風波不斷，有媒體報導，教育部打算以遴選過程出現重大瑕疵未補正為由，不發文聘任當選人管中閔。 聯合報系資料照
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台大校長遴選爭議風波不斷，有媒體報導，教育部打算以遴選過程出現重大瑕疵未補正為由，不發文聘任當選人管中閔。教育部次長林騰蛟說，明天還要開會，對媒體說法「沒辦法評論」。一名台大遴選委員表示，如果教育部不依法聘任，後續的爆發力會非常大，年底的選舉也不用選了，民進黨在台北、新北等文教區一定慘敗。

《上報》引述政府高層透露，教育部昨天召開跨部會諮詢專案小組會議，相關部門就台大校長遴選過程的諸多爭議釐清後，認為當選人管中閔兼任台灣大哥大獨立董事，而遴選委員蔡明興是台灣大董事，已涉及「行政程序法」的迴避事項，台大遴選委員會依法必須釐清，確認蔡明興是否迴避後，再重新進行投票。

一名台大遴選委員透露，目前有兩種說法，一種說法是，政府反年金改革都不怕了，還怕你台大校長嗎？另一種說法是，教育部長吳茂昆的問題比管中閔還多，乾脆趕快核定「止血」。

「政府不按牌理出牌，人民還有什麼期待？」這名台大遴委說，依據大學法，政府只有聘任的權利，不能違法駁回，現在就要看這個法西斯政黨敢不敢做下去。

這名台大遴委指出，歹戲不要再拖棚，再弄下去，民進黨年底不用選了，尤其是新北跟北市這兩區知識水平高的人占多數，如果教育部不依法聘用，將有非常嚴重的後果。

「星星之火可以燎原，爆發力會非常大。」這名遴委表示，台大需要校長，且管中閔是遴委會依照所有程序合法選出來的。政府要好好評估，不要把台大當作呆瓜，不要以為權利一把抓，就可以為非作歹、為所欲為，當星星之火可以燎原，台大反彈的力量，爆發力會常大。如果教育部最後決定要遴委會重選，台大串連起來的力量，不輸反年改八百壯士。

台大教育部管中閔
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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