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管中閔律師：跨部會議於法無據 吳茂昆別走死胡同

2018-04-19 23:29聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部吳茂昆今天昨天就任，對於台灣大學校長遴選爭議，吳茂昆表示，下周將召開跨部會諮詢專案小組會議，有結論就會做決定，希望能一次性、很快解決。對此，管中閔義務律師團表示，教育部弄出一個沒有法源的跨部會小組，教育部前部長潘文忠走不下去只好走人，新部長吳茂昆不該再走這條死胡同。呼籲吳部長應該依法行政，盡快聘任。

台大校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴陸兼職等爭議，教育部至今未發聘。教育部在清明連假前，宣布籌組跨部會諮詢小組，釐清管中閔赴陸兼職爭議，本月10日首次開會，開了3小時，卻無結論。原訂13日召開第二次會議，因原任教育部長潘文忠請辭，臨時喊卡。

教育部今天舉行代理、新任部長交接典禮，會後吳茂昆接受採訪，被問及如何處理台大校長遴選爭議？他先簡短回答說，很多細節還需要多瞭解，一切會依法、適法地處理，「原則上，很快可以解決。」

媒體再追問是否會延續潘文忠的政策，繼續召開針對台大校長遴選事件的跨部會諮詢小組會議？吳茂昆表示，教育部同仁有跟他說明這些細節，目前決定下周會召開第二次諮詢小組會議，「召開完後有個結論，我們大概就會做出決定。」關於管中閔赴陸兼職案，吳茂昆說，「管先生有他的專業，這方面我還要去了解」。

管中閔義務律師團律師俞大衛表示，教育部沒有實質審查權，也沒有公權力調查，也沒人向教育部檢舉。教育部想主動調查却沒有能力，弄出一個沒有法源的跨部會小組，這個小組一樣也沒有權力進行調查。

俞大衛指出，跨部會小組想必是要調查管中閔老師的入出境紀錄等資料，這是違反個資法的。公務機關對於所蒐集的個資（入出境資料屬於社會活動資訊），如果提出給其他部會做沒有法律依據的利用，將違反個資法，行為人要負民刑事法律責任。

俞大衛說，公務員如果違法，會議紀錄會是明顯証據，責任逃不掉。這種跨部會小組會議只會害到教育部自己，也連累別的部會。「請吳部長不要誤人誤己」，他的爭議巳經不少了。

俞大衛表示，希望吳部長做明智的決定，跨部會小組是潘部長走不通的路，做任何事之前請先諮詢部内法規會，沒有法源依據的事不能做，「想卡别人，硬要做，就會碰到法律鐵板，遲早被追究法律責任。」

教育部長吳茂昆今天上午就任。記者陳柏亨／攝影
教育部長吳茂昆今天上午就任。記者陳柏亨／攝影
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台大校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，...
台大校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，教育部至今未發聘。本報資料照片
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