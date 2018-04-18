外國學者用「醜陋」形容台大校長遴選 學者：難過

2018-04-18 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



近來多所大學發生校長遴選爭議，教育部月初預告修訂「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，未來校長候選人若兼任營利事業、社團法人、財團法人董監事等職務，須主動揭露；遴選若有爭議，歸遴委會處理。對此，教育部前部長曾志朗指出，教育部現在修正獨董揭露的規定，表示之前根本沒有法來規範這個。也就是說，教育部過去做的「卡管」行為，是根本沒有依據任何法條去做，代表以前是違法的。

「教育部趕快依法發聘吧！」曾志朗說，他日前參加香港中文大學校長的就職典禮，遇到很多國外學者跟他提及此事，居然用了詞彙「ugly」（醜陋）形容這次台大校長遴選案，聽了很難過，也只能回答「事情會按照正規去走」。事情本來不應該演變到這個地步，教育部長也下台了，這些都是不必要的騷擾，台大是台灣的龍頭大學，國外很多大學都在看台灣，希望教育部盡快依法核定台大校長。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維表示，確認公立大學校長遴選為遴選委員會之職責，回歸大學法之規範是正確的。候選人主動揭露及利益迴避只要定義清楚，未來可以執行，沒有特別意見。「法不溯既往」本就是法治的概念。