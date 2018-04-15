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賴神九陽真經回管爺 藍：怕不知綠對台大校長之位很餓

2018-04-15 21:23聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

文傳會副主委唐德明表示，教育部長潘文忠因為卡管案請辭，台大準校長管中閔在臉書上用「他強由他強，清風拂山岡。他橫任他橫，明月照大江」來表明態度。其實，明眼人都知道，管中閔的意思表示非常明確，他所做的就像一般文人引用詩句或典故時，常常把真正想表達的意思隱而不提，避免話講太白惹人尷尬。因此，只要讀過金庸小說的人都清楚，管中閔真正想表達的就是「他自狠來他自惡，我自一口真氣足。」

唐德明說，原本管中閔的文人做法，是想替蔡政府留一點顏面，至少讓沒有看過金庸小說的人，還不會立即知道管中閔下一句想表達什麼？沒想到自以為聰明的行政院長賴清德，卻在花蓮觀光玩耍之餘，當著全國觀眾的面，把形容蔡政府的下一句經文，放送給全國人民知曉，讓全國人民都知道蔡政府「又狠又惡」。

唐德明表示，這些經文出自九陽真經，在金庸小說中裡，是張無忌被滅絕師太用強橫狠惡的武力攻擊，以張無忌當時的武功，絕非滅絕師太之敵，在情勢危急之際，他想起了九陽真經裡的幾句要義。九陽真經要求，不論敵人如何強猛、如何兇惡，盡可當他只是清風拂山，明月映江，雖能加之於我身，卻不能讓我有絲毫損傷。但是想起來容易，究竟要如何做才能不損我身呢？經文下一句就是「他自狠來他自惡，我自一口真氣足。」

唐德明說，顯而易見，管中閔的意思是，不管民進黨政府如何狠辣，如何兇惡？我自一口真氣足，只要氣夠長，不隨民進黨政府起舞，公道自在人心，民進黨的醜惡行徑，老百姓自然看在眼裡，意思明顯而又隱晦。但令人啼笑皆非的是，自以為武功高強的賴清德院長，竟然自己揭開答案，對號入座之餘，彷彿就怕別人不知道民進黨在政治上的狠惡，以及對台大校長之位的很餓啊。

管中閔民進黨金庸

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