新教育部長將成卡管專案經理 學者：歹戲繼續演...

2018-04-15 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



教育部長潘文忠（左）請辭獲准。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 教育部長潘文忠昨天請辭獲准，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書貼文表示，新教育部長將成卡管專案經理，如果卡了半天，最後還是沒卡成，「卡管專案經理」仍然只能「堅持原則，絕不戀棧職位」，那樣，為了「卡管」消耗兩個部長，也是奇聞。這歹戲，就繼續演下去吧。

游梓翔貼文指出，教育部長潘文忠請辭獲准，清德這個「誠實的人」告訴我們是「家庭因素、非因台大校長遴選事」。但當事人隨即發表聲明，證明了「誠實的人」並不誠實。潘前部長辭職確是因為「卡管」，「希望所有的政治操作能就此停止」，言下之意，他是因「政治操作」而受害。

他說的「政治操作」當然不是他的長官們的「政治操作」。即便辭職，他仍配合長官將「瘋狂卡管」視為「堅持原則」，把社會的批評視為「政治操作」。言下之意，他是因「政治操作」而光榮犧牲。

貼文表示，這一切只說明，「卡管」絕不會停。而無論新任教育部長是誰，無論教育部有多少重要工作，這位新任部長必將成為負責完成「卡管」的「專案經理」。這位「專案經理」必須儘快完成「卡管」任務，才可能有心思執行其他專案。於是「卡管」就從卡住了台大的大腦，變成卡住了教育部的大腦。

如果卡了半天，最後還是沒卡成，「卡管專案經理」仍然只能「堅持原則，絕不戀棧職位」，那樣，為了「卡管」消耗兩個部長，也是奇聞。

游梓翔貼文指出，當然賴清德也可以找個人來為落實「大學自治」而「堅持原則」，於是台灣得到了一個不是聽話小弟而有專業堅持的新教育部長，台大也得到一個思維創新、具有戰力的新校長，但對「瘋狂卡管」的民進黨政府，這不就是「政治操作」獲勝了嗎？這歹戲，就繼續演下去吧。