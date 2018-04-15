賴清德要管中閔出面說明 孫大千：沒邏輯 是我一頭撞死

2018-04-15 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院長賴清德昨表示，尊重教育部長潘文忠請辭，但他也希望準台大校長管中閔應能出面說明遴選爭議。對此，前立委孫大千痛批賴清德根本在「胡扯」，說出這樣子不合邏輯、顛倒是非的發言，難道不會羞愧臉紅嗎？「我要是你，真的不如一頭撞死吧！」

賴清德說，「教育部長潘文忠（請辭）決心已定，要為大學校長遴選畫出一道標準。」但孫大千指出，大學校長已經不知道遴選過多少次了，明明白白就有一套規範，哪裡還需要一位教育部長用請辭去畫一道標準啊？把潘文忠描述成犧牲成仁的義士，會不會太噁心了？

賴清德又說，「大學校長在社會地位非常崇高，台大校長更為國人敬重」，孫大千說，既然如此，你們還敢如此明目張膽的把台大校園當做是自己的地盤，赤裸裸的以政治力量扭曲遴選結果。你們真的覺得已經一統江湖，可以為所欲為了嗎？

賴清德說表示，「很可惜這次校長遴選可說是百年來問題最多的一次」。而孫大千認為，這次遴選過程中產生的問題，不都是你們的打手羅織出來的罪名嗎？要是真的有什麼，你們早就一招了斷管中閔了，還會拖過百日仍然束手無策嗎？

賴清德說，「但管中閔不願說明、台大校長遴選委員會不願解釋，台大校務會議也不願調查。」孫大千表示，管中閔不願說明，「是因為他根本沒有違法，何必隨之起舞」，他要捍衛台大的尊嚴。遴選委員會不願解釋，是因為所有的指控均為子虛烏有，不足以改變遴選結果。台大校務會議也不願調查，是因為這不干他們的事。這就是你們民進黨喊了幾十年的「大學自主，校園自治」的精神，「你到底懂不懂啊？」