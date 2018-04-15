親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

潛艦國造 想了80年…中華民國即將圓夢？

賴清德要管中閔出面說明 孫大千：沒邏輯 是我一頭撞死

2018-04-15 09:10聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

行政院長賴清德昨表示，尊重教育部長潘文忠請辭，但他也希望準台大校長管中閔應能出面說明遴選爭議。對此，前立委孫大千痛批賴清德根本在「胡扯」，說出這樣子不合邏輯、顛倒是非的發言，難道不會羞愧臉紅嗎？「我要是你，真的不如一頭撞死吧！」

賴清德說，「教育部長潘文忠（請辭）決心已定，要為大學校長遴選畫出一道標準。」但孫大千指出，大學校長已經不知道遴選過多少次了，明明白白就有一套規範，哪裡還需要一位教育部長用請辭去畫一道標準啊？把潘文忠描述成犧牲成仁的義士，會不會太噁心了？

賴清德又說，「大學校長在社會地位非常崇高，台大校長更為國人敬重」，孫大千說，既然如此，你們還敢如此明目張膽的把台大校園當做是自己的地盤，赤裸裸的以政治力量扭曲遴選結果。你們真的覺得已經一統江湖，可以為所欲為了嗎？

賴清德說表示，「很可惜這次校長遴選可說是百年來問題最多的一次」。而孫大千認為，這次遴選過程中產生的問題，不都是你們的打手羅織出來的罪名嗎？要是真的有什麼，你們早就一招了斷管中閔了，還會拖過百日仍然束手無策嗎？

賴清德說，「但管中閔不願說明、台大校長遴選委員會不願解釋，台大校務會議也不願調查。」孫大千表示，管中閔不願說明，「是因為他根本沒有違法，何必隨之起舞」，他要捍衛台大的尊嚴。遴選委員會不願解釋，是因為所有的指控均為子虛烏有，不足以改變遴選結果。台大校務會議也不願調查，是因為這不干他們的事。這就是你們民進黨喊了幾十年的「大學自主，校園自治」的精神，「你到底懂不懂啊？」

台大賴清德孫大千

相關新聞

卡管風波 孫大千批政府肆無忌憚4理由

2018-04-14 10:36

管中閔案真相調查 鍾佳濱：下週明朗化

2018-04-14 22:08

教部：20日前公布管案結果

2018-04-14 13:17

管中閔登陸兼課？北檢傳台大教務人員調查

2018-04-13 23:57

管中閔案 北檢傳台大教務人員作證

2018-04-13 22:04

卡管成功？ 教育部駁斥：與事實有明顯出入

2018-04-13 15:46

傳教育部卡管成功 洪孟楷：民進黨奧步方程式已成形

2018-04-13 15:42

教部卡管邁向100天 原訂今天下午開第二次會臨時取消

2018-04-13 14:28

熱門文章

卡管風波 孫大千批政府肆無忌憚4理由

2018-04-14 10:36

管中閔案真相調查 鍾佳濱：下週明朗化

2018-04-14 22:08

教部：20日前公布管案結果

2018-04-14 13:17

賴清德要管中閔出面說明 孫大千：沒邏輯 是我一頭撞死

2018-04-15 09:10

時隔40年 大華小學金字銜重現光彩

2018-04-14 18:07

手擲機飛行競賽挑戰創意飛翔 滯空27.4秒奪冠

2018-04-14 17:38

學生變創客 六和高中附設國中部玩轉特色展

2018-04-14 20:12

蘆洲國小120歲校慶 氣氛超嗨

2018-04-14 23:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top