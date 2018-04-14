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教育部長潘文忠請辭 李艷秋：管中閔上不了任了

扁返319案前餐廳吃滷肉飯 嘆馬政府和蔡政府不聞問

管中閔案真相調查 鍾佳濱：下週明朗化

2018-04-14 22:08中央社 台北14日電

教育部長潘文忠已請辭獲准。圖／聯合報系資料照
教育部長潘文忠已請辭獲准。圖／聯合報系資料照
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教育部長潘文忠今天請辭。立法院教育及文化委員會多位綠委表達驚訝、不捨。召委吳思瑤表示，台大校長當選人管中閔到中國兼職兼課的適法性、真相調查，不因潘文忠離開影響。另一位召委鍾佳濱說，調查結果下週明朗化。

行政院今天證實潘文忠已辭職，行政院長賴清德勉予同意。潘文忠在聲明中強調，希望透過辭職，讓所有政治操作就此停止。他並指出，台大遴選委員會和校務會議對各項爭議的處理，或以模糊帶過，甚至擱置不處理，當選人（管中閔）也不對外公開說明，任憑疑義蔓延。

台大今年1月選出新任校長管中閔後，迄今未獲教育部聘任。報系資料照
台大今年1月選出新任校長管中閔後，迄今未獲教育部聘任。報系資料照
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台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，卻傳出管中閔擔任企業獨立董事、論文案、到中國大陸兼職等爭議，教育部共彙整31項管中閔赴中兼職兼課疑義，並組成跨部會諮詢專案小組，教育部至今未發給聘書。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀等人日前質疑內政部長葉俊榮在浙江大學光華法學院兼職教師。葉俊榮表示，是應邀到浙江大學短期講學，沒有收取費用、沒兼職，完全符合規定；台大也表示，經人事室調閱當年資料，葉俊榮該次短期講學有請假，並經過核准。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，潘文忠請辭後馬上在教育及文化委員會綠委與教育部間的立法行政小組LINE群組中，貼出請辭聲明，表示謝謝召委、各位立委的支持後，隨即退出群組，「完全不留轉圜空間」。民進黨立委鍾佳濱也說，潘文忠說完再見後退出群組，顯示辭意甚堅。

至於接任人選，何欣純說，據傳高層正在諮詢一位在高教圈、學術界中滿有輩份的人士，因還在徵詢中，要盡快進行，「不能等、不能拖」。記者詢問，是否下週就會定案？她說，「不無可能」。

立法院教育及文化委員會召委鍾佳濱則為潘文忠抱屈、覺得很可惜，他說，潘文忠對教育改革非常用心，關心偏遠地區教育、國教改革等問題，因此對潘文忠評價高，但從今年初潘文忠多次表達倦勤，今天請辭不意外。

鍾佳濱說，潘文忠選擇此時請辭，就是要證明管中閔案的處理與他個人無關，一切依法行政，他離開教長這個位置，讓社會沉澱，理性看待管中閔案，一切政治操作到此為止。

他表示，管中閔案的核心問題不在於台大校長遴選過程，而是擔任台大教授違反教育人員任用條例等相關規定，換言之，如果連教授資格都有問題，更遑論後續的校長遴選，他認為，管中閔案的調查下週明朗化。

立法院教育及文化委員會召委、民進黨立委吳思瑤表示，台大校長遴選案既然已成立跨部會諮詢會議，也開過一次會，昨天會議雖然臨時取消，但後續程序還是要召開，針對管中閔到中國兼職的適法性問題、真相要調查，不因個人離開有所影響。

吳思瑤說，潘文忠會請辭讓她感到滿驚訝，希望行政院趕快找到接任人選，這會期還要處理校長遴選相關的大學法修訂，及私立大專校院轉型及退場條例草案等，改革已經箭在弦上，接續改革工作。

吳思瑤說，校長遴選制度的革新必須做檢討，接任人選不只要對高教事務熟悉，對幼教、國教也要有相當程度關切，她尊重賴清德用人權，「如果對高教有掌握、了解熟悉的人，當然是加分」。

潘文忠管中閔台大

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