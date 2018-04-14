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毛嘉慶再爆：「卡管」不力 潘文忠請辭教育部長！？

2018-04-14 00:06聯合報 記者王寓中╱即時報導

教育部長潘文忠。報系資料照
教育部長潘文忠。報系資料照
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罷昌大將、前國民黨文傳會副主委毛嘉慶繼挑上莊國榮，他今夜在臉書貼文，再度大爆料指出，傳出請休假的教育部長播文忠因卡管不成，其實不是請假，而且傳出是請辭教育部長！？府院傳出正在慰留中，卡管案如何發展，出現新的劇情。

毛嘉慶在臉書指出，教育部長潘文忠執行卡管計劃不力，不用說，獨派、執政高層肯定相當不爽。他被台大師生告了瀆職，小弟昨天也揭露教育部公然給了「地下教育部長」莊國榮七個計畫案、研究案，潘文忠公突然感到有壓力，今天連「卡管跨部會諮詢會議」都請假了。

他表示，歹戲拖棚三個月餘，民進黨不怕醜，就算管爺是中研院士、美國名校伊利諾大學知名學者，也是計量經濟國際權威，民進黨就是要幹掉他。箭在弦上，潘文忠公為何搞失蹤？很詭異吧!

毛嘉慶爆料指出，跟各位報告，根據小弟掌握的消息，潘文忠不是請假，是~請~辭!?而且據說府院高層已在慰留。但你知道的，這種時候高層通常是一邊慰留也一邊找備胎比較合理。畢竟，潘文忠公辦事不利，讓執政黨面對選舉的壓力越來越大，找個動作麻利點的人來下手殺掉台大校長，或許不失為一個好選擇，反正是換部長而已，又不是換地下部長，沒傷筋動骨，一切好說。

他表示，最那個的是，即便外傳教長請辭，高層卡管仍沒打算要停下來。你知道，民進黨出錯被抓包會怎樣?錯到底囉!反正越粗暴他們越有執政快感…這些圈圈叉叉的人究竟會怎麼樣搞下去，潘文忠究竟辭不辭的成?讓我們繼續看下去!

潘文忠教育部民進黨

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