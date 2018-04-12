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台大醫學院教授看「卡管」：你死我活的赤裸攻擊

2018-04-12 23:01聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

「卡管」案讓處理過數百件醫療糾紛的台大醫院教授也看不下去了，臉書發文請教育部長官與長官的長官們，「放手吧！」，台灣不能再空轉下去，「哪一種作法是愛台灣，哪一種作法是害台灣，長官們，難道你們真的不知道嗎?」

台大醫學院麻醉科教授王明鉅在臉書(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1678854778859128&id=100002038652860&hc_location=ufi)發文提出沈重呼籲。

今年1月5日，台大校長遴選委員會選出管中閔為新校長，王明鉅說，至少那一兩天，沒看到聽到任何媒體上的批評與抨擊，但之後媒體報導獨董等事件後，「只有在政黨競爭的選舉中，為了只有一個當選者，你死我活式的赤裸裸攻擊開始了」。

王明鉅指出，別說這些只是媒體報導與攻擊，就算今天有人去告被遴選出來的當選人殺人放火，甚至被檢察官起訴，那也和校長當選人是誰完全無關。

他認為，台大校長遴選過程已經結束，台大校長也已經產生。「教育部的長官或是長官的長官們」，可以不承認也可以不核定。但如果作出「不」的決定，從此所有大學校長遴選機制將形同虛設，任何人被遴選出來之後，只要有媒體報導，只要有人檢舉，教育部都要組成「跨部會小組」追查到底。

王明鉅說，就算教育部的長官們認為台大至少一年沒有校長是件小事，但台灣的高等教育與人才培育，在人口結構的急速變化下，本來就已經壓力如山。未來如果每一次的校長遴選，只要競爭者甚至任何人有意見，全都會產生爭議與空轉，大學根本沒有校長，那台灣的高等教育還有未來嗎?

王明鉅強調，台灣不能再空轉下去。「哪一種作法是愛台灣，哪一種作法是害台灣，長官們，難道你們真的不知道嗎?」

王明距處理過數百件醫療糾紛，曾任台大醫院副院長、台大醫院竹東分院院長。在竹東開始理解台灣全民健保的問題，著有《翻轉醫療》一書，希望翻轉思維以因應台灣未來20年高齡少子危機。

台大醫學院麻醉科教授王明鉅臉書發文，呼籲教育部長官們對管中閔人事案說「不」前要想...
台大醫學院麻醉科教授王明鉅臉書發文，呼籲教育部長官們對管中閔人事案說「不」前要想想，這究竟是愛台灣還是害台灣? 圖／臉書截圖
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