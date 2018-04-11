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潘文忠表態 管中閔若違法不發聘

2018-04-11 13:16中央社 台北11日電

潘文忠。報系資料照
潘文忠。報系資料照
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台大校長當選人管中閔因遭質疑多項爭議，至今無法上任。民主進步黨立委黃國書今天質詢時問及，管中閔如果違法是否就不給聘書？潘文忠點頭並回答：「是。」

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案等爭議。教育部至今未發出聘書，近日組成跨部會諮詢專案小組，釐清管中閔赴中國大陸兼職的爭議。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，民進黨立委黃國書問及，如果教育部查到管中閔違法，是否就不會發給聘書？潘文忠點頭並回答：「是。」

中國國民黨籍立委柯志恩稍早質詢時則質疑，國立大學遴選委員會選出校長後，教育部並沒有「駁」的法源依據。潘文忠解釋，「大學法」規定，國立大學校長由教育部聘任，教育部當然要作適法性監督。

潘文忠並多次呼籲，內政部長葉俊榮被質疑赴中活動，第一時間親自召開記者會說明。各界提出管中閔兼課爭議達28項，應像葉俊榮一樣，盡快為自己說明。一來這是當事人的權益，二來也是公眾人物的義務。

國民黨立委柯志恩、蔣乃辛質詢時，不約而同地說：「他（管中閔）講了你就相信嗎？」柯志恩認為，葉俊榮是現任部長，管中閔則是「準校長」，教育部為何不能先聘任，再請檢調、監察院來調查。

蔣乃辛也認為，教育部處理葉俊榮案是「無罪推定」，處理管中閔案則是「有罪推定」，行政機關應用同一套標準。

民進黨立委管碧玲則主張，教育部釐清管案是「追求真理的過程」。管中閔、葉俊榮兩人面對社會質疑的態度是不一樣的，贊同管中閔應出面說明，「管媽要呼籲管爺，越早釐清，真理越快浮現。」

時代力量黨籍立委洪慈庸也支持教育部把事情查清楚，因為社會對台大校長的期待和要求非常高，不應先讓管中閔上任，之後發現問題再要他辭職。

管中閔教育部潘文忠

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