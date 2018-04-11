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搶人出狠招！廈門惠台丟出震撼彈 生到死全包了！

籲管中閔出來講清楚 教育部長：是身為公眾人物的義務

2018-04-11 10:22聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

潘文忠。報系資料照
潘文忠。報系資料照
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台灣大學講座教授管中閔1月初選上新任台大校長，教育部至今未核定，日前更組成「跨部會諮詢專案小組」討論管赴大陸「學術交流適法性」。教育部部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專題報告「我國社區大學發展現況及推展情形」，潘在會前表示，管有20多項赴陸兼職的疑義，希望他出來為自己講清楚，也是身為公眾人物的義務。

昨天內政部部長葉俊榮也遭爆在浙江大學光華法學院擔任兼職教師，他回應是27天短期講學。潘文忠指出，葉在第一時間開記者會說明授課情形，是短期客座講學的屬性，是教育部容許的學術交流行為。

但是，管中閔在過去一段時間，各界有非常多指陳，指管有20多項涉及到大陸兼職兼課的疑義，潘文忠表示，希望管能為自己說明，這是當事人的權利，也是公眾人物的義務，給台大師生清楚的訊息，「很多事情應該清清楚楚」，教育部也希望本案趕快結束，讓台大校務恢復運作。

有媒體問，為何教育部可以幫葉俊榮講話？為何教育部卻要籌組跨部會小組對管案諮詢？為何有兩套標準？潘文忠回應，葉是自己第一時間出面說明，不是教育部幫他澄清；另外，管中閔從3月16日起有非常多的赴陸兼職疑義，被一一列舉出來，例如有「講座教授」、「博士生導師」等職稱，說實在話，希望管自己對社會說明才是最清楚的，這也是他的責任，給自己一個澄清的機會。

教育部潘文忠台大

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