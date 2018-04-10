首場跨部諮詢會沒有結論 管爺上任恐一再拖延

2018-04-10 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台大新校長管中閔。記者陳正興╱攝影 分享 facebook

台大今年初選出新校長管中閔，卻接連爆出未揭露獨董、赴陸兼職等爭議。教育部日前宣布將籌組跨部會諮詢專案小組，釐清管相關爭議，今天下午首度開會。教育部人事處長陳焜元表示，會中各專家學者對管赴陸兼職意見不同，且資料不齊全，決定下次再議，希望4月中旬能走完諮詢程序。教育部聘任管案恐怕一再拖延。

台大今年1月10日送出管中閔人事案，迄今仍「卡」在教育部。陳焜元指出，今天會議邀集法務部、陸委會、人事總處，內政部等單位，會中主要聆聽管曾任職服務機關，包括台大、中研院、國發會、經建會等單位所提供的兼職資訊，但過程中專家學者有不同看法，需要時間再做整理，目前暫無結論。

陳焜元說，管教授在這些機關服務過，為釐清他是否赴陸，特請各單位個別提供資訊，各單位也都提出相關問題及意見，主要為各方對管中閔是否赴陸從事學術交流的認定，需要帶回思考，相關資料也還須做整理。

陳焜元表示，依據目前教育人員任用條例第卅四條規定，我方教職人員赴陸僅限「一般交流常態下的短期客座講學，但是不得聘任我方人員擔任教職或研究職務」。教育部對四月中旬產生諮詢結果的目標仍不變，已請各機關協助教育部盡快做處理。

至於諮詢結果確定後，教育部何時聘任管？陳焜元僅回答「我只是行政幕僚，長官要求在何時完成什麼任務，只能配合辦理」、「這不是我能回答的」。推測教育部結束這波跨部會諮詢後，管中閔要上任，恐怕還有得等。

有媒體提問，內政部長葉俊榮遭爆在浙江大學光華法學院「師資隊伍」網頁上，被列為「兼職教師」，葉是否也有違法兼職之嫌？陳焜元表示這要問內政部，他無法回應。以政策面來看，須由國際司視實際的學術交流狀況來規範。至於教育部目前對於赴陸交流的樣態為何？陳焜元說，會再做釐清，但只針對管案，若採通則，恐涉及層面過大。

陳焜元說，有關教職人員兼任行政職部分，皆適用公服法，審查權在學校，但公立大學校長兼職須報教育部核定。今天開會是針對「管教授赴陸從事不當的學術交流」為題進行討論，並無涉及葉俊榮的案子。對於國民黨立委今天到監察院要求立案調查有關部長瀆職一事，他則表示不清楚，不便回答。