截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

2018-04-10 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



教育部不斷質疑台灣大學校長當選人管中閔兼職一事，更有媒體不斷透過廈門大學網頁截圖等為證據要求管中閔應先為赴陸兼職一事澄清，但台北市市議員擬參選人國民黨籍游淑慧在臉書踢爆，現任內政部長葉俊榮在浙江大學光華法學院「師資隊伍」的網頁中，名列「兼職教師」，並介紹他是「台灣大學法學院教授、博士生導師」。

游淑慧在臉書發文說，「咦！咦！這是我們的內政部長葉俊榮嗎？隱匿不報？栽贓嫁禍？」

游淑慧還提出三個主張：

一、快召開「跨部會諮詢專案小組」，認定葉俊榮赴陸相關事宜。

二、快請葉俊榮在國內曾經任職服務的機關學校提出事實說明與認定，以確認他赴陸學術交流的性質。

三、全面清查執政黨所有部會首長赴陸狀況。

內政部長葉俊榮。 本報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

台灣大學校長遴選委員會1月5日遴選出新任校長為管中閔報部至今仍未聘任，教育部接連要求台大釐清包括利益迴避、學術倫理及兼職一事，包括立法院、監察院、台北地檢署、科技部也介入，雖經台大一再解釋、聲明，更附上廈大回函指出「管中閔不授課、不支薪」，但近日教育部更籌組跨部會諮詢小組要一一審查管赴陸過程，釐清是否有赴陸兼職。

在浙江大學光華法學院網頁上，葉俊榮為兼職教授，欄位下介紹「葉俊榮，美國耶魯大學法學博士，台灣大學法學院教授、博士生導師，台灣大學法律學院環境永續政策與法律中心主任，美國哈佛大學法學院客座教授、澳洲墨爾本大學法學院客座教授、加拿大多倫多大學法學院傑出客座教授、美國哥倫比亞大學國際與公共事務學院客座教授，是著名的行政法學、政府管制、環境法學等專家。」