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苦等不到校長 台大學生憂：國際合作減少 損學生權益

2018-04-10 03:48聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大校長人事案歷經三個多月仍未核定，由台大師生組成的台大自主聯盟昨天表示，教育部一直不作為，校內經費、計畫因此不定，內部決策與預算、撥款制度窒礙難行，學生受教權和學校行政工作都受影響。有台大學生說，代理校長做任何決策時多少會有顧忌、趨於保守，最終可能影響其他國家與台大簽署交換學生或雙聯學位合作案的意願，「國際合作減少對台大學生的權益後續影響很大，最終影響的是台灣整體的競爭力。」

台大政治系學生林汶郁表示，國際交換學生計畫與雙聯學位等計畫都是需要校長帶著國際事務處的同仁去談的。這就像是外交關係，校務人員跟其他學校建立關係與情誼，能讓這些國際計畫談的更順利，再加上，若是代理校長去談，其他學校會擔憂代理校長談出來的結果未必能具有持續性。

林汶郁說，從台大的角度去看，代理校長畢竟是代理校長，最後結果不管是不是管中閔，接下來的校務規畫和與國際學校的合作案畢竟是該依照正式校長的藍圖去施行，代理校長在做任何決策時多少會有顧忌，而讓行為趨於保守，無法做重大決策。在這樣的情況下，其他國家也無法遲遲等待台大的決策與回覆三四個月之久，最終可能影響與台大簽署合作案的意願。國際合作減少對台大學生的權益後續影響很大，開拓國際視野的機會減少，可能無法具有國際視野或降低了學生的國際競爭力，積沙成塔，最終影響的是台灣整體的競爭力。

台大學生會長林彥廷也在臉書表示，爭議延燒三個月，教育部早該要擔起責任作出裁定；在校務會議上擱置動議，把燙手山芋丟回教育部，也不是大學自治的負責作法；「解鈴還須繫鈴人」，管中閔得把事情說清楚，台大校長才有下一步前進的可能。

林彥廷說，台大有沒有因為新校長未就任所以停擺？那肯定是沒有的，教學、研究、交流及整體的運作不會因此而輕易中止。然而，我們確實也知道人文大樓、新宿舍、高教深耕計畫經費沒人敢批，整個行政團隊「都期待自己明天可以卸任」，我們在推動的學生議題，從英檢、服務學習，到當前校園硬體規畫、主管人事異動被推諉到不知道在哪裡的下一任行政團隊，那倒是屢見不鮮。

台大校長當選人管中閔，迄今未經教育部聘任。 圖／聯合報系資料照片
台大校長當選人管中閔，迄今未經教育部聘任。 圖／聯合報系資料照片
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台大大學生教育部

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