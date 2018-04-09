【重磅快評】當施明德與史為鑑都站出來挺管...

2018-04-09 09:56 聯合報 主筆室



教育部遲未核定台大準校長管中閔的人事案。本報系資料照 記者陳正興╱攝影 分享 facebook 蔡政府持續找碴「卡管」，愈來愈多人民看不下去。蔡政府或許不屑於藍營政治人物的挺管言論，卻不知該如何看待前民進黨主席施明德，以及「老黨外」兼禁書收藏家史為鑑的為管發聲？

施明德在臉書發文批評，「他（管中閔）厲害他當選了，願賭服輸，憑什麼不讓他上任？」、「天天找討厭的人的麻煩。榮譽感、責任心都已進了屠宰場。」、「原則、法律也不一體適用，只要我高興有什麼不可以！」、「大學自主，大學自治叫了那麼多年了，就讓它自主自治吧！難道我們要回到一言堂順我生逆我死的年代嗎？逼我又跟大家一起起來革命嗎？」

尤其施明德這一段：「反對的證據再多，嫌疑犯還只是嫌疑人連被告都還不是，更不是犯人。逮到管校長的辮子依舊可以把他拉下來的。他當了校長一樣可以法辦他的不法！」更是直指蔡政府的卡管作為已然違逆法治國精神。

至於史為鑑竟在人權博物館的紀念言論自由日活動「被噤聲」的遭遇就更為諷刺，筆名「史為鑑」的禁書藏書家石文傑說，當天原先準備的演講中要提及「給台大一位稱職的校長」、「講言論自由請還郭冠英一個公道」，但「說好要我上臺致辭，不知何故突然取銷？」

史為鑑後來更為文表示：「在卡管這事，太不可思議了。管中閔被選任校長，屬日常程序，一點沒不對，竟然鬧成這樣，各種何患無詞之罪一個一個來，竟說他是犯法，這種迫害真令人髮指。」

施明德一生為台灣民主奮鬥，是台灣黨外運動的主要締造者和領導人，曾三次以政治犯身分入獄，兩次被判處無期徒刑，累計坐牢二十五年半，被稱為「台灣的曼德拉」，與當權者對抗所作出的犧牲奉獻，要比如今高居廟堂的政治人物不知多出多少。

史為鑑較少人知悉，他其實是一個土生土長的台灣人，具有濃厚的本土意識，年輕時投入黨外民主運動，常在黨外雜誌投稿，更曾幫鄭南榕編自由周刊，因此多次遭到情治單位的關注，並無怨無悔投入教師人權運動和教育改革行列。

怎麼看，施明德與史為鑑都是以實際行動為台灣民主自由奉獻青春歲月者，不正是最符合當今蔡政府的政治正確？如今雙雙因看不下卡管、拔管的反民主法治作為跳出來為管發聲，蔡政府難道從他們的話語中還看不出，因為不當卡管走了歪路，其執政基礎與正當性正一點一滴跟著賠葬？

如果蔡政府連施明德、史為鑑的逆耳忠言都聽不下去，除了自認選票太多，還真找不出有更好的解釋了。