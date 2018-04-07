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管中閔學生發文批政府「還有公理正義大學精神嗎？」

2018-04-07 11:40聯合報 記者林良齊╱即時報導

今年台灣大學校長遴選委員會1月5日遴選出校長當選人管中閔後，報教育部至今卻遲遲未聘任，台大除了再次召開遴委會、校務會議釐清，教育部更要成立跨部會小組一一檢視赴陸過程有無違法，管中閔學生林珈慧今天在臉書上發文直指「對管中閔老師不實的攻詰一波波發動，而且竟然是由國家政府帶頭行惡。我不解，為何砲口竟是對着一個光明磊落的院士級優秀學者、人師之表率？這有任何一絲公理、正義、大學之精神嗎？」

1月起包括立法院主決議要求不得聘任管中閔、教育部也接連發文要求台大釐清包括利益迴避、兼職及赴陸一事，台大也一一回應，除了教部外，包括科技部、監察院、台北地檢署等單位也不斷介入，更揚言約談管中閔釐清事實。

管中閔也兩度在臉書上聲明，近期更直指「教部違法不作為」，今天早上他也在臉書上分享學生林珈慧的發文。林珈慧以「我與管中閔老師的因緣做為一個學生的證言」發文指出，管中閔「對什麼都沒有的年輕學子如我付出真誠的關懷，分享成長的挫折，提點人生的堅持。」

林珈慧說， 2013年底管中閔擔任經建會主委風雨之際，曾發email給老師表達支持：「存心俯仰天地無愧，足矣！」老師親自回信：「即使知道非常困難，還是想有些改變。如果實在改變不成，也只好放棄。」又後來2015年初，老師辭任國發會主委，又發信支持老師：「我也是獅子座的，深知獅子座的人要放下他心血大業，是要下多大的決心。人生的故事沒有the end，只有to be continued... 共勉之！！」老師仍然親自回信：「未來我還會有很多事可做，而且在民間，說不定可做的事情更多。」

林珈慧表示，去年底，看到管中閔參加台大校長遴選的宣言，再次發Email支持老師：「對學生、社會、國家的這一份熱情未曾消減，永遠訴諸理性，不搞政治操作，永遠不會被打倒。您的這份堅持，永遠是指引我心方向的阿拉丁神燈！」再次收到老師的回信：「我很認真面對這次的競爭，這也是我離開政府公職後，唯一還能激發我熱情的工作。但是以現在政治和社會氛圍，我想我當選機率很低，我只能盡力而已。」後來管中閔在今年1月5日獲選，回信恭禧：「老師，You did it! 淪為遊樂園的台灣大學有救了！」

但林珈慧說，從那一天開始，完全沒預期到，為何對管中閔不實的攻詰一波波發動，而且竟然是由國家政府帶頭行惡。砲口對著一個光明磊落的院士級優秀學者、人師之表率？這有任何一絲公理、正義、大學之精神嗎？

她指出，翻開中外歷史，一言以蔽之，不就是奸臣小人對所有仁人志士的迫害史嗎！身為台大人的基本尊嚴，能做的就是在老師風雨飄搖、人人喊曾參殺人時刻，公開用一個學生的經歷，來充份支持與證明，回歸大學傳道授業立國立人的精神與本質，台灣大學遴選委員會的確獨立且正確地做出決定。此一決定即有其立即的實體效力，不會因為教育部違法怠於聘任程序而動搖。

台大校長當選人管中閔人事案一波多折。本報系資料照／記者陳正興攝影
台大校長當選人管中閔人事案一波多折。本報系資料照／記者陳正興攝影
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管中閔台大
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