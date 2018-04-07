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截圖資訊恐造假？有圖比對 管中閔律師團提3疑點

2018-04-07 11:29聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

有台大教授和媒體接連以網路截圖資訊，指涉台大校長當選人管中閔在大陸違法兼職，並稱蒐尋備份公開資訊，「何謗之有？」管中閔義務律師團表示，魔鬼藏在細節裡，已著手蒐集相關具「實質惡意」的事證，再做適法性處理。

左圖為爆料者取自鄒至庄經濟研究中心(2016年成立)截圖，右圖為主辦單位王亞南經...
左圖為爆料者取自鄒至庄經濟研究中心(2016年成立)截圖，右圖為主辦單位王亞南經濟學院(2005年成立)截圖，兩者對管中閔的介紹有出入。圖／取自台大教授臉書和王亞南經濟學院官網
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管中閔義務律師團表示，言論自由和人民人格都受憲法保障，言論自由不是無限上綱。引用公開資料固然沒有錯，但管中閔本人和律師都說那些「公開資訊」並非事實，部分人士和媒體必須盡查證義務，才能不經查證，繼續散布引用，可能就具備「實質惡意」。

律師團表示，憲法保障人民有言論自由，但仍界線；部分人士引用「公開資訊」加人說明沒有違法，這話是說對一半。第一次引用不知真偽，是可以免責，但是，當事人已說明引用資訊是虛偽不實的，後續的揭露或報導就要有做合理查證，否則就是故意散播不實內容。

記者追問，當事人是否該舉證那些資訊是偽造不實的事證？律師團表示，沒有的事實，是無法舉證的，而且魔鬼藏在細節裡。擷取自鄒至庄官網的截圖，管中閔確實在2008年6月有那場講座，但重點不在演講本身，而是講座介紹中揭露管中閔是「博士班導師」，讓人合理懷疑這個截圖是偽造變造的網頁。

廈門大學在2016年 10月宣布成立鄒至庄經濟研究中心，管中閔在2008年出席的「WISE春季高級經濟學系列講座第二十五講」，是由王亞南經濟研究院(簡稱WISE)主辦的，而WISE成立於2005年。

●疑點1：新單位為何轉發10年舊演講資訊？

律師團指出，一般在官網公告演講資訊，目的是讓各界有興趣的人士參加，但2016年才成立的鄒至庄研究中心，為何要刊登2008年的演講資訊？這是第一個疑點。

●疑點2：轉發資訊經過「加工」與主辦單位訊息不同？

針對台大教授指網站成立時間和活動舉辦時間沒關係，律師團表示，即便如此，代發布其他單位舉辦的講座訊息，也該是原件轉貼，不會大費周章再去改動內容。但，為何鄒至庄截圖的主講人介紹，刪去中研院院士身分，故意隱去管的本職，且增加博士生導師，和原主辦單位王亞南學院揭露的資訊不一樣？這是第二個疑點。

●疑點三：為何眾多轉發中，唯獨爆料截圖內容不同？

另外，大陸許多學術網站也會轉發各式演講資訊，從其他網站也可蒐尋到管中2008年那場演講資訊(詳見中國經濟學教育科學網附圖)，講者介紹都有提到「中研院院士」，為何只有鄒至庄網頁截圖獨漏此一資訊？這是第三個疑點。

有媒體報導引述台大教授說法，指用google和wayback machine就可以查知網頁，一位熟悉AI的學者表示，「如果這東西可以當證據，那在路邊發的傳單都可以當論文的參考文獻了。」

大陸相關教育網站也刊出管中2008年演講訊息，講者簡介和主辦單位王亞南經濟學院官...
大陸相關教育網站也刊出管中2008年演講訊息，講者簡介和主辦單位王亞南經濟學院官網揭示一致，也有提到台灣中央研究院院士。圖／取自中國經濟學教育科學網
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