【即時短評】教部卡管有罪推定 何不傳喚廈大校長？

2018-04-05 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



台大一月五日選出新校長管中閔，原定二月一日上任，但因未主動揭露擔任台灣大哥大獨董、被指論文抄襲、及赴陸兼職等爭議，教育部至今三個月仍拒不聘任，還將由教育部長潘文忠籌組跨部會諮詢專案小組，邀內政部、法務部、陸委會及人事總處、法律與教育專業人士，協助釐清相關疑點，四月中提出諮詢意見供教育部決策，「百日卡管」恐成真。

教育部兩個多月來，連發了8道金牌（公文）請台大釐清爭議，台大學術倫理委員會、校長遴選委員會都先後開會，確認管中閔的資格毫無疑義，包括抄襲研究生論文不成案、未揭露獨董不違反任何法規。台大日前更舉行臨時校會議，校方澄清管中閔在國發會主委卸任一年管制期間，赴陸都依法申請。

廈大也回函台大，管中閔從未在廈大擔任正式或兼職教師、未支薪授課、也未指導任何碩博士生。校務會議最後透過表決，以懸殊票數擱置各項卡管提案，形同要教育部快點做決定。

不過，教育部要台大一再開會釐清，到最後還是不相信台大，早知如此，教育部何不在一兩個月前，早早就跨部會釐清相關疑點，還來得乾脆點，這不是卡管是什麼？

在法律上，有「無罪推定」的概念，意指一個人在法院上應該先被假定為無罪，除非被證實及判決有罪。但從教育部處理管案的脈絡來看，教育部似乎不是採「無罪推定」，而是「有罪推定」，對於卡管的學者、媒體及立委爆料，教育部不管真偽，都要台大釐清，台大釐清了，教育部依舊不相信，似乎又故意在等新的爆料，繼續找理由卡管。

按照教育部邏輯，只要有人爆料，台大就要釐清，教育部就不能核聘管中閔，恐怕不只拖到四月中旬，而是要永無止境地拖下去。以後只要那個校長當選人，不符當局的政治色彩，都可比照辦理，教育部開了最糟的首例，戕害大學自主莫過於此。

若教育部跨部會查到最後，還是查不到違法處，就會放過管中閔嗎？恐不見得。是不是要請檢察官發傳票給廈門大學校長或院長，親口證明外傳廈大在招生文宣及網頁上刊登聘管中閔兼職當研究生導師，是不實訊息，教育部才會放過管中閔及台大？也不見得，因為到時卡管派說不定又要說，「阿共仔」什麼假話都會說，不能盡信，最後還是沒完沒了。

教育部口口聲聲說尊重大學自主、要依法行政、做適法性處理，但教育部在管案中預設「有罪推定」立場，早已更加傷害大學自主、未依法行政。