跨部會卯起來「卡管」 前國策顧問質疑高層幕後操盤

2018-04-05 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



前國策顧問許文彬認為，卡管案有高層長官在幕後操盤。報系資料照 分享 facebook 台大今年1月選出校長管中閔，卻傳出未揭露獨董、赴陸兼職等爭議，台大雖配合多次開會釋疑，迄今教育部仍未聘任。教育部日前更表示將擴大跨部會調查，卡管案恐延燒至4月中旬後。對此前國策顧問、律師許文彬痛批，教育部根本「違法濫權」，不但違反大學法，還跨部會籌組調查，供諮詢意見還僅供教育部參考，教育部究竟憑什麼？毫無法令根據，豈敢帶頭違法！

許文彬指出，教育部卡管，早已違反大學法第9條第1項，法條中明文規定：「公立大學新任校長之產生，應於現任校長任期屆滿10個月前或因故出缺後，由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部聘任之」；說明新任校長人選不容教育部置喙，教育部如今甚至卡好卡滿，一再拖延。

教育部人事處長陳焜元3日出面表示，針對管案仍有部分待釐清，將由教育部長潘文忠籌組跨部會諮詢專案小組，邀請內政部、法務部、陸委會及人事總處等，在4月中前提出諮詢意見，供教育部決策參考。對此許文彬直指教育部「濫權」；首先，有關大學校長，為何其他部會要跟隨起舞，教育部憑什麼？另外，諮詢意見還僅供教育部後續決策參考，到底其他部會扮演角色為何？

許文彬強調，台大校長遴選案，教育部一路恣意妄為，曠日彌久，都已成為最壞示範。教育部一再強調依法行政，作法卻背道而馳，他呼籲教育部應重新審視，實際站在法律的角度行事。他也解釋，自己不是袒護管中閔，而是基於法律人的立場，看不下去教育部的胡作非為，因此不得不跳出來說話。教育部作為國家教育行政主管機關，如何成為上萬名學生的學習榜樣？

「維護的是國家體制，而非特定人士！」許說，他看見國家體制如此凌駕在法律之上，實在是忍不下去；管中閔縱然有爭議，但那也是聘任之後的事，依照目前的遴選辦法及大學法，在在都已證明管中閔的校長資格沒有疑義，若有人還存疑，依法也是教育部聘任後再循法律途徑處理，不該像現在這樣顛倒程序。

針對外界質疑，跨部會也許是閣揆賴清德的意思，許文彬也說，「教育部身為一個部會，為何其他部會要聽他的？」教育部大費周章要求其他部會協助，而且還僅供參考，讓人合理懷疑，整起卡官案，是否有更高層在幕後操盤，包括行政院長，甚至是更高層級，由小英總統親下指導棋，若真的屬實，政府可說是非常不堪。