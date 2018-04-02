不滿教育部「卡管」鍾小平告潘文忠瀆職

2018-04-02 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市議員鍾小平不滿教育部遲不依法核定台大準校長管中閔人事案，今赴台北地檢署按鈴控告教育部長潘文忠涉刑法瀆職罪。記者賴佩璇／攝影。 分享 facebook 台北市議員鍾小平不滿教育部遲不依法核定台大準校長管中閔人事案，認為「教育部不能因政黨色彩不同，而刻意卡管中閔上任」，今以台大校友身分赴台北地檢署按鈴控告教育部長潘文忠涉刑法瀆職罪，他批評蔡政府動用行政權、司法權、監察權試圖「拔管」，簡直可惡至極，他要以行動力挺管中閔。

台大校長當選人、台大財經系特聘教授管中閔，遭爆涉及從二00五年起於中國廈門大學等多所大學違法兼課，台北地檢署日前已分案，儘速查明管是否涉違反《兩岸關係條例》、《國家機密保護法》等規定，並即將傳喚他到案說明。

台大也於3月24日召開臨時校務會議，會中管理學院澄清，指在3月19日發函給廈大，對方已回覆管並無擔任碩博士生導師，僅擔任榮譽職客座教授，並未兼課與領取薪水，會議紀錄也送達教育部，儘速作適法性處理。

管中閔昨在臉書二度發聲明說，教育部推諉懈怠、違法而不作為，使台大校務決策與年度財務窒礙難行，教育部及相關人員自應承擔法律責任。鍾小平今表示，依據《大學法》第9條，新任公立大學校長之產生，應於現任校長任期屆滿十個月前或因故出缺後兩個月內，由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之。

鍾小平指出，根據管中閔昨發出的聲明，指台大校務會議已於3月24日表達明確共識，對台大報請聘任由遴選委員會選出的新校長，教育部應速予核示。但教育部推諉懈怠，違法不作為，不依法核示新校長聘任案，使台大校務決策與年度財務窒礙難行。

鍾小平強調，依據大學法規定，3月18日就是管中閔就任最後一天，現在已經4月初了，我該跳出來為台大做一些事情。「這個國家跟明朝東廠無異，發動教育部卡住他、地檢署傳訊他、監察院彈劾他，國家機器全部出動，莫此為甚，蔡英文和賴清德可惡到了極點，台大人忍無可忍。」