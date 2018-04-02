聲明凝聚戰力 台大教授：管中閔在台大的高度已被確認

2018-04-02 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣大學校長當選人管中閔原定2月1日上任，教育部至今仍未核定。管中閔在臉書二度發表聲明，重話指教育部推諉懈怠、違法而不作為，使台大校務決策與年度財務窒礙難行，教育部及相關人員自應承擔法律責任。管更說，為學術自由與大學自治，定當堅持到底。曾發起挺管活動的台大自主聯盟發起人周崇熙表示，管中閔的聲明，凝聚了台大師生的戰力，「管中閔在台大的高度已經被確認了。」

台大校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，後續傳出管中閔擔任企業獨立董事、學倫案、到大陸兼職等爭議。過程中，歷經1月底重開校長遴選委員會確認管中閔當選「無疑義」，與上月24日，台大校務會議以絕對多數擱置卡管五項提案。

管中閔於上月22日首度發表聲明，要求教育部於3月底前決定聘任與否。但教育部截至上月31日止，仍未公布管人事案的結果。

周崇熙表示，之前外界總認為台大校內有挺管、反管兩派，但自從3月24日校務會議經過八小時討論後，已經達成共識，多數師生支持管中閔成為台大校長，帶領台大繼續向前走，「管中閔在台大的高度已經被確認了。」

「管中閔的聲明，也凝聚了台大師生的戰力」，周崇熙說，管中閔發的聲明，已不是為了他自己，而是為了台大，台大師生都很支持他。教育部應該盡速核定，別讓台大再繼續拖著。

另外，管中閔的義務律師團律師俞大衛表示，大學校長聘任有法定期限。依據大學法第九條第一項規定，公立大學校長之產生，應於現任校長任期屆滿十個月前，或因故出缺後二個月內，由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部聘任之。立法精神就是要國立大學利用這十個月期間把新校長選出來，與前校長無縫接軌，不能耽誤校務。

「用最寬鬆的解釋，上任的法定期限也不能超過3月18日。」俞大偉說，台大前校長楊泮池於106年3月18日校務會議中公開表明不續任，任期於6月21日期滿。這屬於因故出缺與任期屆滿兩種情形的結合。學校在3月18日知道楊泮池即將在6月21日起不續任，教育部在3月23日發函台大請求組成校長遴選委員會，此時台大就應在二個月內，也就是5月18日前組成校長遴選委員會，並在最遲10個月內、107年3月18日前，教育部須完成發聘。

律師張冀明說，依據大學法條文，遴選程序跟聘任都要在十個月內完成，因為法條的中間沒有句點或分號，代表中間沒有切割。他反問，若只有遴選委員會要在十個月內完成，「難道教育部可以十年都不聘任？」

俞大衛說，教育部遲不聘合法遴選出來的公立大學校長，對台大造成傷害，使台大校務停滯不前，教育部已構成刑法第130條即「公務員廢弛職務釀成災害」的瀆職罪。

另外，教育部已構成公務員怠於執行職務的國家賠償責任，俞大衛說，依據國家賠償法，公務員怠於執行職務，應發聘而不發，台大師生都是受害者，學生受教權和台大發展的可能性都被剝奪。另外，監察院也應該彈劾。