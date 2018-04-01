卡管案 教育部強調：絕無故意延宕 「近日一定會有結果」

2018-04-01 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部遲不核定台大校長當選人管中閔人事案，管中閔今天發表聲明，重話指教育部推諉懈怠、違法而不作為，使台大校務決策與年度財務窒礙難行，教育部及相關人員自應承擔法律責任。對此，教育部表示，公務員依法行政，必須釐清所有爭議，教育部絕不會故意延宕或在行政作業上有任何遲延，「很快在近日內做適法性處理。」

至於「適法性」處理，是否也可能駁回管的聘任案？教育部人事處長陳焜元回應，適法性處理本來就有各種不同角度。如果沒有法律上的問題，就必須要聘任，如果有法律上的瑕疵，是否足以做不聘任的處理，這些都要依照教育部掌握的事證資料去判斷。

管中閔的義務律師團引用大學法第九條第一項規定，認為教育部三月十八日前未核定人事案就違法，陳焜元回應，大學法第九條第一項的立法意旨是，大學校長因故出缺兩個月或是任期屆滿前十個月，學校要組遴選委員會，讓新校長順利產生，主要要求的對象應該是學校。

陳焜元強調，管案涉及到的法律或實務問題相當複雜，教育部各單位一直都是戰戰兢兢處理，加上行政單位有一定的作業程序，應該要給教育部合理的時間去檢視，我們絕對不會怠惰。

清明節前是否會有結果？陳焜元說，「近日一定會有結果，但也不是我一個人說了算。」因為不同事件有不同的發生點，大家對意見上的處理要很仔細，也開過許多會議，逐一釐清確認。

聘任案的公文，是否出了人事處？陳焜元說，「這問題不重要」，重要的是，教育部非常仔細審慎處理問題。