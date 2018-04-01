台大校長案 管中閔義務律師：考慮採法律行動

2018-04-01 20:59 中央社 台北1日電



教育部遲未核定台大校長人事案，台大校長當選人管中閔的義務律師團今天表示，將持續關注發展狀況，若教育部遲不核定或不聘任，不排除採取訴願等法律行動。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出管中閔擔任企業獨立董事、論文案、到中國大陸兼職等爭議，教育部至今未核定管中閔人事案。

管中閔於3月22日在臉書發表聲明，要求教育部於3月底前給予函示到底要不要聘任；今天下午再度於在臉書發表聲明，指教育部對本屆台灣大學新校長聘任，最遲不得逾越3月18日之最後期限，台大校務會議已於3月24日表達明確共識，對台大報請聘任由遴選委員會所選出之新校長，教育部應速予核示。

管中閔義務律師團成員俞大衛受訪時表示，大學法第9條規定新任公立大學校長產生應在現任校長任期屆滿10個月前或因故出缺後2個月內，由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之。

俞大衛指出，台大前校長楊泮池2017年3月18日宣布去年6月任期屆滿後不續任，以台大情況來看，算是因故出缺和任期的結合，若以最寬鬆標準來解釋，2個月組成遴選委員會，加上10個月遴選聘任，合計是1年，因此台大新校長聘任的最後期限應該是今年3月18日。

俞大衛表示，義務律師團將持續關注狀況發展，如果教育部遲遲不核定人事案或做出不聘任的決定，可能就會考慮採取法律行動，因為台大將校長遴選結果報請教育部聘任，而管中閔是利害關係人，因此台大或管中閔都有權提出訴願。