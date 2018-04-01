管中閔案 教部：需時間檢視非故意延宕

2018-04-01 20:54 中央社 台北1日電



台大校長當選人管中閔今天發表聲明指出，教育部推諉懈怠，教育部及相關人員應承擔法律責任。教育部回應表示，不會故意延宕人事案，但此案複雜，應給教育部合理的時間去檢視。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出管中閔擔任企業獨立董事、論文案、到中國大陸兼職等爭議，教育部至今未核定管中閔人事。

管中閔於3月22日在臉書貼出聲明，要求教育部於3月底前給予函示到底要不要聘任，莫使台灣大學陷入目前校務擘劃、決策與年度財務規劃產生困難的窘境。但教育部截至3月31日為止，仍未公布管中閔人事案的結果。

管中閔今天下午再度於在臉書發表聲明，聲明中指出，依大學法第9條意旨，教育部對公立大學遴選委員會所選任之新校長，應在一定法定期限內予以聘任；教育部對本屆台灣大學新校長聘任，最遲不得逾越今年3月18日之最後期限。

聲明中也提到，台大校務會議已於3月24日表達明確共識，對台大報請聘任由遴選委員會所選出之新校長，教育部應速予核示；而教育部推諉懈怠，違法而不作為，不依法核示新校長聘任案，致使台大校務決策與年度財務窒礙難行，教育部及相關人員自應承擔法律責任。

教育部人事處長陳焜元受訪時表示，從主管機關角度來看，大學法第9條規定，主要是為了讓新校長能夠順利產生，因此規定學校應於現任校長任期屆滿10個月前或因故出缺後2個月內，組成校長遴選委員會，主要要求的對象應該是學校。

陳焜元指出，這件案子涉及的法律或實務問題都很複雜，教育部也戰戰兢兢在處理，加上行政單位有一定的作業程序，應該要給教育部合理的時間去檢視。

至於聲明中要求教育部及相關人員承擔法律責任，陳焜元表示，公務員就是依法行政，在處理這件事的程序上應該確實穩當，進行適法性監督，否則其他有不同看法的人也會覺得教育部處理不慎重，教育部在行政作業上不會有故意延宕或遲延的想法。